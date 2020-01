विश्व क्रिकेट में भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ के बल्लेबाजी की लगातार तुलना होती है। कोहली और स्मिथ के बीच टेस्ट क्रिकेट में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है। मैदान के सबसे बड़े दुश्मन स्मिथ ने विराट के बल्लेबाजी की तरीफ करते हुए कहा है कि वो अभी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खेली गई सीरीज में स्मिथ ने शतक बनाया जबकि भारतीय कप्तान ऐसा करने से चूक गए। कोहली रन बनाने के मामले में दूसरे जबकि स्मिथ पहले स्थान पर रहे थे। भारत ने पहला मैच हारने के बाद कोहली की शानदार पारियों की बदौलत सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की।

विराट को स्मिथ ने एक शानदार बल्लेबाजी बताया हुए उनकी सराहना की और कहा, “हां, वो बहुत ही कमाल हैं। बल्लेबाजी के आंकड़े उनके बारे में सबकुछ बयां कर देते हैं। मुझे लगता है वो तीनों ही फॉर्मेट में बहुत ही शानदार हैं और मुझे लगता है हम उनको अभी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ देखेंगे। वह कई रिकॉर्ड तो पहले ही तोड़ चुके हैं और आगे आने वाले सालों में उन्हें हम और भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ देखेंगे।”

विराट कोहली की आगे तारीफ करते हुए स्मिथ ने कहा, “उनके अंदर रन बनाने की भूख है और वो ऐसा करने से रुकते नहीं दिख रहे। उम्मीद करता हूं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ना करना हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा।”

विराट की कप्तानी पर बात करते हुए स्मिथ ने कहा, “कप्तान के तौर पर उन्होंने पहले ही भारत को दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम बना दिया है। इसके लिए मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत ही बेहतर मानक स्थापित किया है। वह फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं और स्वास्थ्य को लेकर बेहद जागरुक हैं वो सोचते भी इसी तरह से हैं। उन्होंने भारतीय टीम को बहुत ही अच्छी जगह पहुंचा दिया है और टीम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं।”

