VIDEO: तेज गेंदबाज विनय कुमार ने रणजी ट्रॉफी में मचाया गदर, ले डाली हैट्रिक

टीम इंडिया से बाहर चल रहे कर्नाटक के तेज गेंदबाज विनय कुमार ने लगातार तीन गेंदों में तीन विकेट ले कर हैट्रिक लगाई है। विनय कुमार ने ये कारनामा रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच में मुंबई के खिलाफ खेलते हुए किया है। विनय कुमार ने ये हैट्रिक दो अलग-अलग ओवरों में पूरी की। उन्होंने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को आउट किया। इसके बाद अगले ओवर की पहली दो गेंदों पर जय बिस्टा और आकाश पारकर को आउट किया। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में विनय की दूसरी हैट्रिक है। इसके साथ ही वह अनिल कुंबले के बाद कर्नाटक के लिए 2 हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। इसके अलावा वह रणजी ट्रॉफी नॉकआउट में हैट्रिक लेने वाले छठवें गेंदबाज भी बन गए हैं।

विनय कुमार इस टूर्नामेंट में कर्नाटक टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। विनय के आगे मुंबई की टीम नतमस्तक नजर आई। कर्नाटक ने मुंबई के 22 रनों पर ही 4 विकेट झटक लिये। ये चारों विकेट विनय कुमार के खाते में आए। विनय ने 5 ओवरों में 2 मेडन फेंकते हुए 6 रन देकर 4 विकेट झटके। 33 साल के विनय कुमार ने मैच के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (2 रन) को कैच करवाकर पवेलियन भेजा। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने ओपनर जय गोकुल बिस्टा (1 रन) का विकेट लिया। दोनों कैच स्लिप पर करुण नायर ने लपके। विनय ने अगली ही गेंद पर आकाश पारकर (0) को एलबीडब्लू कर अपनी हैट्रिक पूरी की।

