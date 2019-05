Vijay Shankar is India pick for their No.4 batsman: तमिलनाडु के ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय शंकर पर वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय फैंस की नजरें बनी रहेगी। विजय शंकर कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। वर्ल्ड कप के दौरान नंबर चार पर खेलने की जिम्मेदारी विजय शंकर को सौंपी जा सकती है। गौरव कपूर के टॉक शो ब्रेकफास्‍ट विद चैंपियंस में विजय शंकर ने अपने करियर से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया। इस दौरान शंकर ने एक ऐसा किस्सा भी शेयर किया जिससे उनके करियर ने एक नया मोड़ ले लिया। दरअसल, रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु की ओर से विजय शंकर संघर्ष करते दिखाई पड़ रहे थे। लगातार फ्लॉप होने के बाद उन्हें टीम से निकालने की बात तक की जाने लगी। ऐसा माना जा रहा था कि विजय शंकर टीम से ड्रॉप होकर बाहर चले जाएंगे। हालांकि, कप्तान ने उन्हें मुंबई के खिलाफ एक और मैच में मौका मिला और यहां भी वह महज 5 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।

विजय शंकर ने कहा, ‘मुंबई के खिलाफ शार्दुल ने मुझे बोल्ड कर दिया था, लेकिन वो गेंद नो बॉल थी। अंपायर ने तुरंत नो बॉल का ईशारा किया और मुझे एक बार फिर बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। मैंने इसके बाद 95 रनों की पारी खेली और यही पारी मेरे करियर की सबसे बड़ी टर्निंग प्‍वाइंट्स साबित हुई। रणजी ट्रॉफी के बाकी मुकाबलों में भी मेरे बल्ले से इसी तरह निकलते रहे, जिसके बाद मुझे इंडिया ए टीम में शामिल कर लिया गया। इंडिया ए में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए मुझे नैशनल टीम में डेब्यू करने का मौका मिला।’



विजय शंकर ने हार्दिक को लेकर कहा, ‘हार्दिक पंड्या का बाहर जाने की वजह से टीम के लिए खेलने का मौका मिला। इस दौरान मैंने टीम के लिए कुछ अच्छी पारियां खेली।’ वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए विजय शंकर का रोल बेहद अहम रहेगा। क्रिकेट दिग्गज के साथ-साथ भारतीय फैंस भी विजय शंकर से बड़े मैचों के दौरान अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App