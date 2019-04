भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को विश्व कप 2019 के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया।30 मई से इंग्लैंड में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए बीसीसीआई ने विराट कोहली को टीम का कप्तान नियुक्त किया है जबकि रोहित शर्मा को उप-कप्तान नियुक्त किया है।

बता दें कि ऋषभ पंत को 15 सदस्यीय टीम से बाहर रखा गया है जबकि दिनेश कार्तिक और विजय शंकर को टीम में शामिल किया गया है।

विजय शंकर का नाम टीम में शामिल होने पर ट्वीटर यूजर्स ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने उनके चयन को सही करार दिया तो किसी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।

एक यूजर ने ट्वीट किया ‘चयन के बाद विजय शंकर चयनकर्ता समीति से कहते हुए।’

एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया कि ‘विजय शंकर को अंबाती रायडू की जगह चौथे स्थान के लिए टीम में शामिल किया गया है। जबकि दिनश कार्तिक को पंत की जगह शामिल किया गया है। लेकिन आप क्यों ऋषभ पंत के लिए शंकर को दोषी ठहरा रहे हैं।’

Are people gone mad?

Vijay Shankar has been choosed in place of Rayudu for No.4

And Pant is dropped for DK

Why are you blaming Shankar for Rishabh Pant?#CWC19 #TeamIndia #WorldCup2019

— ʏᴜᴠʀᴀᴊ ᴄʜᴏᴜɢᴜʟᴇ (@Yuvraj_YC) April 15, 2019