Vijay Hazare Trophy 2019-20, Delhi vs Haryana (DD vs HAR), Mumbai vs Jharkhand (MI vs JHKD) Live Cricket Score Streaming Online: दिल्ली और हरियाणा के बीच बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 के राउंड-2 एलिट ग्रुप का मुकाबला खेला जा रहा है। इसके अलावा मुंबई और झारखंड भी आपस में भिड़ रही है। मुंबई की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में है तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की कमान वरुण एरॉन के हाथों में हैं। अभी तक इस सीरीज में दिल्ली की बात करें तो उसने एक मुकाबला खेला है लेकिन वो बारिश के चलते रद्द हो गया था। ऐसे में एक रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है।

दिल्ली और मुंबई की कोशिश होगी कि वो इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल करें और अंकतालिका में जीत का अपना खाता खोले। सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, आदित्य तारे और सरफराज खान मुंबई के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।