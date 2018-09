वीडियो: मैच के दौरान मैदान में कूद पड़ा फैन, छू लिए गौतम गंभीर के पैर

दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप-बी में खेले गए मैच में सौराष्ट्र को हराकर एक बार फिर खुद को साबित किया है। 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ने आसानी से पांच विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। दिल्ली के तरफ से सबसे अधिक रन कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली ग्रुप-बी में चोटी की टीम बनी हुई है। हालांकि मैच के दौरान दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में तब सभी सकते में आ गए जब दर्शकदीर्घा में बैठा एक शख्स अचानक रेलिंग कूदकर बल्लेबाजी कर रहे गौतम गंभीर के पास आ धमका और कप्तान के पैर छू लिए।

पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। करीब एक मिनट के इस वीडियो में पगड़ी पहने एक शख्स रेलिंग के पास पहुंचा और चंद सेकंड बाद मैदान में छलांग लगा दी। वह हाथ हवा में लहराते हुए सीधे गंभीर के पास जा धमका और जमीन पर लेटकर कप्तान के पैर छू लिए। वीडियो में नजर आ रहा है कि गंभीर शख्स की पहुंच से थोड़ा दूर होते हुए उसे उठने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद गंभीर बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर पहुंचते हैं तो शख्स वहां आ पहुंचा और गले मिलने की कोशिश करने लगा। इसपर अन्य शख्स मैदान में भागता हुआ पहुंचा और उसे गंभीर की पहुंच से दूर कर दिया। चंद सेकंड कुछ और लोग मैदान में पहुंचे और शख्स को बाहर कर दिया गया।

यहां देखें वीडियो-

Gautian climbs the barriers and runs to @GautamGambhir and lies down in front of him to touch his feet! Pure fan love today in #VijayHazareTrophy pic.twitter.com/FZ2JYtAT7P

