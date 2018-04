VIDEO: दिनेश कार्तिक की ‘सुपरमैन’ स्टम्पिंग, सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ़

रोबिन उथप्पा (48) और सुनील नरेन (35) के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 69 रन की शानदार साझेदारी और बाद में कप्तान दिनेश कार्तिक के नाबाद 42 रनों की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहां बुधवार (18 अप्रैल, 2018) को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें संस्करण के एक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराकर लीग में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली है। इस जीत में कार्तिक की अहम भूमिका रही, क्योंकि मैदान पर बल्लेबाजी के साथ विकेटकीपिंग में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्तिक ने बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे को सुपरमैन की तरह स्टंप आउट कर टीम को पहला ब्रेक दिलाया। कार्तिक के इस मुश्किल स्टंप की सोशल मीडिया में भी जमकर तारीफ हो रही है। कई यूजर्स ने विकेटकीपिंग में कार्तिक की तुलना धोनी से की है। बता दें कि राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 160 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया जिसे कोलकाता ने 18.5 ओवर में तीन विकेट पर 163 रन बनाकर हासिल कर लिया। कोलकाता की पांच मैचों में यह तीसरी जीत है जबकि राजस्थान को चार मैचों में दूसरी हार का सामना करना पड़ा है।

नीचे क्लिक कर देखें वीडियो-

देखें यूजर्स के कमेंट्स-

Kolkata Knight Riders Beat Rajasthan Royals By 7 Wickets. Great Batting, Fielding And Captaincy By Dinesh Karthik. Well Supported By Nitish Rana. #RRvKKR #RRvsKKR #KKRvRR pic.twitter.com/pvrcWqcTrt — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) April 18, 2018

N Rana is Virat Kohli of KKR

Mr Consistent — мυѕнταգ αнмє∂ (@Mushhtaqq) April 18, 2018

This was the best DK rocks — Harsha (@HarshaPuttur) April 18, 2018

Rajasthan should write off 11cr paid to Unadkat. He is a Non Performing Asset.#RRvKKR #VIVOIPL #PerfectFan — minit ranawat (@minitranawat025) April 18, 2018

गौरतलब है कि राजस्थान से मिले 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत खराब रही और टीम ने एक रन के अंदर ही क्रिस लिन (0) का विकेट गंवा दिया। लेकिन इसके बाद उथप्पा और नरेन ने दूसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी कर टीम को संकट से निकाला। कोलकाता के लिए रोबिन उथप्पा ने सर्वाधिक 48 रन बनाए। उन्होंने 36 गेंदों पर 48 रन में छह चौके और दो छक्के लगाए।

उथप्पा ने नरेन के अलावा राणा के साथ तीसरे विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी की। राणा और कार्तिक के बीच चौथे विकेट के लिए 61 रन की अविजित साझेदारी कर टीम को तीसरी जीत दिला दी। सुनील नरेन ने 35, नीतीश राणा ने नाबाद 35 और कप्तान एवं विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने नाबाद 42 रन बनाए।

