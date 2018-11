स्टेडियम में मैच के दौरान कई दफा अजीबोगरीब वाकये होते रहते हैं। कभी कोई फैन अपने फेवरेट क्रिकेटर के लिए ‘बॉर्डर’ पार जाता है तो कभी कोई अपने खिलाड़ी को पैर छूने मैच के दौरान ही चला आता है। बीते महीने ही एक फैन ने टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा को चूमने की कोशिश कर डाली। हालांकि इस बार एक आश्चर्यजनक घटना उस वक्त घटी जब श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट खेला गया। मैच तो अंग्रेजों ने अपने नाम कर लिया। लेकिन मैच की सारी फुटेच एक फैन ले गया।

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच को अंग्रेजों ने अपने नाम करते हुए 211 रनों से जीत दर्ज की। इस मैच के दौरान एक फैन प्लेयर्स से मिलने के लिए बिन कपड़ों के ही मैदान में घुस गया। फैन हो हटाने के लिए सुरक्षाकर्मियों के पसीने छूट गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

What’s better the England win or the streaker to finish the Lankans off proper? #SLvENG pic.twitter.com/6MaxXfTGNf

— Matt Wynn (@MatthewWynn8) November 9, 2018