VIDEO: बल्लेबाज के हाथ से निकला बैट, तो बचने के लिए लेट गया विकेटकीपर!

क्रिकेट आमतौर पर बेहद गंभीर खेल समझा जाता है, मगर मैदान पर कभी-कभी मजेदार वाकये होते हैं जो गुदगुदा जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ है मलेशिया में चल रहे आईसीसी वर्ल्‍ड क्रिकेट लीग 4 के एक मुकाबले में। जर्सी और बरमूडा के बीच चल रहे मुकाबले में एक समय बल्‍लेबाज का बैट हाथों से छूटकर हवा में उछल गया। यह सब देख विकेटकीपर खुद को बचाने के लिए जमीन पर लेट गया। आईसीसी ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया है।

जर्सी के बल्‍लेबाज जेक डनफोर्ड गेंद को डीप फाइन-लेग की ओर ग्‍लांस करना चाहते थे मगर उनका बल्‍ला ही हाथों से छूट गया। वह हैरानी से उसे जाते देखते रहे। डनफोर्ड को डर था कि कहीं बैट आकर स्‍टंप्‍स पर न लग जाए, ऐसी स्थिति में वह हिटविकेट आउट हो जाते। वह भाग्‍यशाली रहे कि बैट लेग-स्लिप के क्षेत्र में जाकर गिरा। क्रिकेट के मैदान पर ऐसा बहुत कम होता है, मगर बैट हाथों से छूट जाने का यह पहला वाकया नहीं है।

Hold onto your bats! Take cover!

श्रीलंका के पूर्व विकेटकीपर-कप्‍तान कुमार संगकारा का बैट भारत के खिलाफ मुकाबले में हाथों से छूट गया था। एक फुल-टॉस गेंद को लेग साइड में मारने की कोशिश में संगकारा का बैट छूटा और जाकर स्‍टंप्‍स से जा लगा। संगकारा को हिट-विकेट आउट करार दिया गया था। ऑस्‍ट्रेलिया की बिग बैश लीग के एक मैच में जब बल्‍लेबाज के हाथ से बैट छूटा तो सीधे विकेटकीपर पीटर नेविल को जा लगा। उनके चेहरे पर चोट आई थी।

अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में कई खिलाड़‍ियों के बल्‍ले हाथ से छूटकर मैदान में इधर-उधर गिरे हैं। इनमें पूर्व भारतीय कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल है। वह अपने शॉट्स खेलते समय बॉटम-हैंड का बेहतरीन इस्‍तेमाल करते हैं, इसी वजह से दो बार उनके हाथों से बल्‍ला छूट चुका है।

वर्ल्‍ड क्रिकेट लीग 4 टूर्नामेंट 28 अप्रैल से शुरू हुआ था और 6 मई तक चलेगा। इसमें 6 टीमें हिस्‍सा ले रही हैं जिसमें से शीर्ष दो को वर्ल्‍ड क्रिकेट लीग 3 में प्रमोट किया जाएगा। जर्सी के अलावा इस टूर्नामेंट में मलेशिया, डेनमार्क, युगांडा, वनुआतु और बरमूडा की टीमें हिस्‍सा ले रही हैं।

