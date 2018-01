भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीकी सलामी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत करने में सफल रहे। टीम ने मजबूत शुरुआत दिलाकर टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर दिया। पहले सेशन में दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज ने बिनी कोई विकेट खोए 78 रन बना लिए थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन देखने के बाद कप्तान विराट कोहली भी अपने फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे थे। भुवनेश्वर कुमार की जगह ईशांत शर्मा को खिलाकर विराट ने एक बड़ा फैसला किया था, जो पहले दिन पूरी तरह से फ्लॉप साबित रहा। हालांकि, दिन के अंतिम सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने कुछ विकेट जल्द चटकाने का काम किया। कुछ दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज अपनी गलती की वजह से भी आउट हुए। इस मैच में हाशिम अमला और वर्नोन फिलेंडर रन आउट होने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं। फिलेंडर अपनी गलती की वजह से तो वहीं हाशिम अमला 82 के स्कोर पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए।

Ind vs SA 2nd Test: हार्दिक पंड्या के इस 'चमत्‍कारी' थ्रो ने पलटा मैच का रुख, देखें वीडियो

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस वर्नोन फिलेंडर के साथ मिलकर टीम को संबालने की कोशिश कर रहे थे। फिलेंडर से पहले डी कॉक और अमला पवेलियन लौट चुके थे, ऐसे में प्लेसिस फिलेंडर के साथ एक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे। हार्दिक पांड्या की गेंद पर फिलेंडर के बल्ले का किनारा लगा और गेंद मिडविकेट पर खड़े फील्डर के पास पहुंच गया। फिलेंडर गेंद को देखे बिना ही दौड़ पड़े।

