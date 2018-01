सैयद मुश्‍ताक अली टी20 में भारतीय टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज सुरैश रैना ने बंगाल के खिलाफ शानदार शतक जड़ दिया है। सोमवार को खेले गए इस मैच में रैना ने महज 49 गेंदों में अपना सौ पूरा किया। इस शतक के साथ ही रैना ने फॉर्म वापसी के संकेत भी दे दिए हैं। आईपीएल से पहले रैना की इस आतिशी पारी को देखकर चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें रिटेन करने के फैसले से खुश होगी। अपनी विस्फोटक पारी के दौरान रैना ने 13 चौके और 7 छक्के भी लगाए। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी स्टेडियम में अपनी टीम बंगाल को सपोर्ट करने पहुंचे थे। सौरव गांगुली रैना की पारी को देखकर काफी खुश नजर आए, रैना के शतक पूरा होते ही उन्होंने ताली बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस पारी के दौरान ने रैना ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद टी-20 मैचों में चौथा शतक लगाने वाले अब वो तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस मैच में अपने 7000 रन भी पूरा किया।

रैना से पहले भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली के नाम टी-20 मैचों में 7000 रन बनाने का रिकॉर्ड है। आईपीएल में इस साल सुरेश रैना चेन्नई के लिए अहम खिलाड़ी बनकर उभर सकते हैं। आईपीएल में चेन्नई के लिए रैना हमेशा से ही बेहद उपयोगी खिलाड़ी रहे हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग से भी उन्होंने कई मैच का रुख पलटा है। पंजाब के खिलाफ 2014 के सेमीफाइनल में उन्होंने 25 गेंदों में 87 रन की पारी खेली थी।

From one left hander to another. In the former Captain @SGanguly99’s presence, @ImRaina hits a 49-ball century #BENvUP pic.twitter.com/knqpuixutZ

