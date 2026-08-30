UP T20 League 2026 Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: यूपी टी20 लीग 2026 के 25वें मैच में शनिवार (29 अगस्त) को कानपुर सुपरस्टार्स ने नोयडा सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। बारिश से प्रभावित मैच में नोयडा सुपर किंग्स के 12 ओवर में 6 विकेट पर 128 रन के जवाब में कानपुर सुपरस्टार्स ने 10.4 ओवर में 2 विकेट पर 130 रन बना लिए। कानपुर के कप्तान समीर रिजवी ने 39 गेंद पर 91 रनों की धमाकेदार पारी खेली और अपनी टीम को दूसरी जीत दिलाई।

इस मैच के बाद अंक तालिका में कोई बदलाव नहीं हुआ। कानपुर आखिरी पायदान पर है। उसके 8 मैच में 4 अंक हैं। मेरठ मवेरिक्स शीर्ष पर बरकरार है। उसके 8 मैच में 15 अंक हैं। लखनऊ फालकन्स दूसरे पर है। उसके 8 मैच में 9 अंक हैं। दोनों के बीच शनिवार का मैच बारिश से धुल गया। काशी रूद्रास 8 अंक के साथ तीसरे और 8 अंक के साथ ही नोयडा सुपर किंग्स चौथे नंबर पर है। गोरखपुर लायंस 6 अंक के साथ 5वें पर है।

यूपी टी20 लीग के टॉप-5 बल्लेबाज

यूपी टी20 लीग के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो करन शर्मा और समीर रिजवी में कांटे की टक्कर है। करन शर्मा ने 9 मैच में 298 रन बनाए हैं। समीर रिजवी ने 8 मैचों में 293 रन बनाए हैं। स्वास्तिक चिकारा 8 मैचों में 287 रनों के साथ काफी पीछे नहीं हैं। आदर्श सिंह ने 8 मैच में 275 रन बनाए हैं। अभिषेक गोस्वामी के 9 मैच में 241 रन हैं।

UPT20 लीग 2026 — पूरा हिसाब
अंक तालिका | शीर्ष बल्लेबाज | शीर्ष गेंदबाज
शीर्ष टीम
मेरठ मैवेरिक्स
15 अंक | 8 मैच
सर्वाधिक रन
करण शर्मा
298 रन | KAS
सर्वाधिक विकेट
ज़ीशान अंसारी
17 विकेट | MER
सर्वश्रेष्ठ SR
स्वस्तिक
SR: 173.94 | MER
#टीममैचजीतहारN/RNRRअंक
1 मेरठ मैवेरिक्स MER 870 1 +1.60515
2 लखनऊ फाल्कंस LCK 843 1 +0.4729
3 नोएडा सुपर किंग्स NSK 945 0 -0.0488
4 काशी रुद्रास KAS 945 0 -0.1828
5 गोरखपुर लायंस GOR 835 0 -0.1686
6 कानपुर सुपरस्टार्स KAN 826 0 -0.9944
NRR = नेट रन रेट | N/R = नो रिजल्ट | जीत = 2 अंक | N/R = 1 अंक
सर्वाधिक रन — शीर्ष 5 बल्लेबाज (max: 298)
1
करण शर्मा
KAS | औसत: 37.25 | SR: 146.80
HS: 102100s: 150s: 16s: 22
298
2
समीर रिज़वी
KAN | औसत: 48.83 | SR: 150.26
HS: 9150s: 36s: 134s: 24
293
3
स्वस्तिक छिकारा
MER | औसत: 57.40 | SR: 173.94
HS: 9750s: 26s: 174s: 30
287
4
आदर्श सिंह
LCK | औसत: 39.29 | SR: 141.75
HS: 101100s: 150s: 16s: 19
275
5
अभिषेक गोस्वामी
KAS | औसत: 30.13 | SR: 133.89
HS: 7650s: 26s: 84s: 27
241
सर्वाधिक विकेट — शीर्ष 5 गेंदबाज (max: 17)
1
ज़ीशान अंसारी
MER | इकॉनमी: 7.81 | औसत: 9.65
BBI: 4/10SR: 7.414W: 1
17
2
अभिनंदन सिंह
MER | इकॉनमी: 7.64 | औसत: 12.81
BBI: 4/30SR: 10.064W: 2
16
3
अजय कुमार
LCK | इकॉनमी: 9.66 | औसत: 15.64
BBI: 4/27SR: 9.714W: 1
14
4
नमन तिवारी
NSK | इकॉनमी: 9.13 | औसत: 16.15
BBI: 6/13SR: 10.625W: 1
13
5
विजय यादव
KAS | इकॉनमी: 7.61 | औसत: 17.75
BBI: 4/23SR: 14.004W: 1
12
स्रोत: UPT20 League | Season 2026
Jansatta InfoGenIE

यूपी टी20 लीग के टॉप-5 गेंदबाज

यूपी टी20 लीग के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो जीशान अंसारी 7 मैच में 17 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। अभिनंदन सिंह 8 मैच में 16 विकेट के साथ दूसरे पर हैं। अजय कुमार के 8 मैच में 14 विकेट हैं। नमन तिवारी के 8 मैच में 13 विकेट हैं। विजय यादव के 9 मैच में 12 विकेट हैं।

यूपी टी20 लीग के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर

रिंकू सिंह यूपी टी20 लीग 2026 से बाहर हो चुके हैं इसके बावजूद वो इस लीग के 24 मैचों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में मौजूद हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर करन शर्मा हैं जिन्होंने अब तक खेले 9 मैचों में इतने छक्के लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ें