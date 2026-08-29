UP T20 League Points Table, Top-5 Batters and Bowlers: यूपी टी20 लीग 2026 के 23वें मैच में शुक्रवार (28 अगस्त) को काशी रूद्रास ने नोयडा सुपर किंग्स को 67 रनों से हरा दिया। काशी रूद्रास ने 7 विकेट पर 217 रन बनाए और नोयडा सुपर किंग्स को 18.4 ओवर में 150 रनों पर समेट दिया। अंक तालिका की बात करें तो रिंकू सिंह की अगुआई वाली मेरठ मैवेरिक्स शीर्ष पर है। 7 मैच में 7 जीत के साथ शीर्ष पर हैं।

मेरठ मैवेरिक्स के 14 अंक हैं। बाकी किसी भी टीम के 8 से ज्यादा अंक नहीं हैं। लखनऊ फाल्कंस, काशी रुद्रास और नोएडा सुपर किंग्स के 8-8 अंक हैं। भुवनेश्वर कुमार की अगुआई वाली लखनऊ ने सिर्फ 7 मैच खेले हैं। गोरखपुर लायंस के 6 और कानपुर सुपरस्टार्स के 2 अंक हैं। समीर रिजवी की अगुआई वाली कानपुर सिर्फ 1 मैच जीती है।

यूपी टी20 लीग 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

यूपी टी20 लीग 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो काशी रुद्रास के करण शर्मा शीर्ष पर हैं। उन्होंने 298 रन बनाए हैं। लखनऊ के आदर्श सिंह ने 275 रन बनाए। स्वास्तिक चिकारा ने 248 रन बनाए। अभिषेक गोस्वामी ने 241 रन बनाए। मोहम्मद सैफ ने 220 रन बनाए।

UPT20 लीग 2026 — पूरा हिसाब
अंक तालिका | शीर्ष बल्लेबाज | शीर्ष गेंदबाज
शीर्ष टीम
मेरठ मैवेरिक्स
14 अंक | 7/7 जीत
सर्वाधिक रन
करण शर्मा
298 रन | KAS
सर्वाधिक विकेट
ज़ीशान अंसारी
17 विकेट | MER
अजेय टीम
MER
7 मैच, 7 जीत
#टीममैचजीतहारNRRअंक
1 मेरठ मैवेरिक्स MER 770 +1.60514
2 लखनऊ फाल्कंस LCK 743 +0.4728
3 काशी रुद्रास KAS 945 -0.1828
4 नोएडा सुपर किंग्स NSK 844 -0.3398
5 गोरखपुर लायंस GOR 835 -0.1686
6 कानपुर सुपरस्टार्स KAN 716 -1.0452
NRR = नेट रन रेट | जीत = 2 अंक
सर्वाधिक रन — शीर्ष 5 बल्लेबाज (max: 298)
1
करण शर्मा
KAS | औसत: 37.25 | SR: 146.80
HS: 102100s: 150s: 16s: 22
298
2
आदर्श सिंह
LCK | औसत: 45.83 | SR: 143.23
HS: 101100s: 150s: 16s: 19
275
3
स्वस्तिक चिकारा
MER | औसत: 49.60 | SR: 183.70
HS: 9750s: 26s: 154s: 26
248
4
अभिषेक गोस्वामी
KAS | औसत: 30.13 | SR: 133.89
HS: 7650s: 26s: 84s: 27
241
5
मोहम्मद सैफ
GOR | औसत: 31.43 | SR: 143.79
HS: 8950s: 16s: 144s: 16
220
सर्वाधिक विकेट — शीर्ष 5 गेंदबाज (max: 17)
1
ज़ीशान अंसारी
MER | इकॉनमी: 7.81 | औसत: 9.65
BBI: 4/10SR: 7.414W: 1
17
2
अभिनंदन सिंह
MER | इकॉनमी: 7.73 | औसत: 12.00
BBI: 4/30SR: 9.314W: 2
16
3
नमन तिवारी
NSK | इकॉनमी: 8.25 | औसत: 13.54
BBI: 6/13SR: 9.855W: 1
13
4
विजय यादव
KAS | इकॉनमी: 7.61 | औसत: 17.75
BBI: 4/23SR: 14.004W: 1
12
5
अजय कुमार
LCK | इकॉनमी: 9.46 | औसत: 15.50
BBI: 4/27SR: 9.834W: 1
12
स्रोत: UPT20 League | Season 2026
Jansatta InfoGenIE

यूपी टी20 लीग 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

यूपी टी20 लीग 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो जीशान अंसारी शीर्ष पर हैं। उन्होंने 17 विकेट लिए। अभिनंदन सिंह ने 16, नमन तिवारी ने 13, विजय यादव ने 12 और अजय कुमार ने 12 विकेट झटके हैं।

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