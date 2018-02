टूटे जबड़े के साथ खेलने आए उन्मुक्त चंद ने जड़ा शानदार शतक, देखें वीडियो

विजय हजारे ट्रॉफी में सोमवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने उत्तर प्रदेश को 55 रनों से हरा दिया। दिल्ली की तरफ से काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बल्लेबाज उन्मुक्त चंद ने शानदार शतक जड़ा। उत्तर प्रदेश के कप्तान अक्षदीप नाथ ने टॉस जीतकर दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली को हितेन दलाल और उन्मुक्त चंद एक ठोस शुरुआत देने का काम किया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी की। हितेन दलाल 57 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन चंद किसी और ही इरादे से मैदान में उतरे थे। बता दें कि मैच से पहले नेट पर प्रैक्टिस करते समय समय चंद का जबड़ा टूट गया था, इसके बावजूद भी उन्होंने मैच में खेलने का फैसला किया। चंद मैच में ना सिर्फ खेले, बल्कि बहुत दिनों बाद एक यादगार शतक जड़ने में भी कामयाब रहे। अपनी 116 रनों की पारी में चंद ने 125 गेंदों का सामना किया और 12 चौके और तीन छक्के लगाए। चंद की पारी की बदौलत दिल्ली की टीम 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 307 रन बनाने में कामयाब रही।

IND vs SA: अंपायर ने रोहित शर्मा को दे दिया था आउट, देखिए DRS ने किस तरह बचाया विकेट

IND vs SA: दूसरे वनडे में भी महेंद्र सिंह धोनी- विराट कोहली के बीच हुई मजेदार बातचीत, देखें वीडियो

308 रनों का पीछा करने उतरी उत्तर प्रदेश की शुरुआत खराब रही। टीम के सलामी बल्लेबाज प्रशांत गुप्ता और शिवम चौधरी जल्द ही पवेलियन लौट गए। हालांकि, एक छोर पर उमंग शर्मा ने टीम को संभाले रखा और अपना शतक पूरा किया। उमंग के आउट होते ही उत्तर प्रदेश की पूरी टीम 252 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैच के बाद साथी खिलाड़ियों ने चंद की जमकर तारीफ की, ऐसा ही कुछ साल 2002 में एंटिगुआ टेस्ट के दौरान अनिल कुंबले के साथ हुआ था।

And @UnmuktChand9 makes it. Well played Champ pic.twitter.com/CdWJeVllv8

— Shailendra Panwar (@ImShailu483) February 5, 2018