SA vs WI, South Africa vs West Indies: वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच सोमवार को खेला जाने वाला विश्व कप का लीग मैच बारिश की भेंट चढ़ गया जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। बारिश के कारण मैच में सिर्फ 7.3 ओवर का खेल हो पाया जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने दो विकेट खोकर 29 रन बनाए। बारिश के कारण जब खेल रोका गया तब सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक 17 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने खाता भी नहीं खोला था। इस मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए आईसीसी इवेंट कवर कर रही एल्मा स्मिट और यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल के बीच कुछ बातचीत भी हुई। क्रिस गेल ने इस दौरान उनका कैमरा पकड़कर कुछ फोटोशूट भी की। कैमरामैन बनते ही क्रिस गेल ने एल्मा स्मिट से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक लगाने का वादा भी कर दिया। अफसोस गेल बारिश की वजह से अपना यह वादा पूरा नहीं कर सकें। मैच रद्द होने की वजह से दक्षिण अफ्रीका को एक प्वॉइंट मिला। दक्षिण अफ्रीका ने इसके साथ ही विश्व कप में अपने अंकों का खाता खोला।

टीम के चार मैचों में तीन हार और एक बेनतीजा मैच से सिर्फ एक अंक है और उसकी सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। टीम अभी नौवें स्थान पर चल रही है और उसके अलावा सिर्फ अफगानिस्तान ऐसी टीम है जो विश्व कप में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी है। वेस्टइंडीज के इस मैच के बाद तीन मैचों में तीन अंक हो गए हैं और टीम पांचवें स्थान पर चल रही है। श्रीलंका और पाकिस्तान के भी तीन-तीन मैचों में तीन-तीन अंक हैं लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वेस्टइंडीज इन दोनों टीमों से ऊपर है।

“Universe Boss makes things look easy.”@henrygayle tried his hand at being a cameraman at yesterday

He also predicted that’d he score a double-hundred today pic.twitter.com/voiZG7gA02

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 10, 2019