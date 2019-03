UAE vs USA 1st T20 Live Cricket Streaming: यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बनाम यूनाइटेड अरब अमीरात। (फोटो सोर्स- ट्विटर)

United Arab Emirates vs United States of America, UAE vs USA 1st T20 Live Cricket Score Streaming Online: यूनाइटेड स्टेट अमेरिका क्रिकेट टीम शुक्रवार को पहली बार टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को दो टी-20 मैच खेलना है। सीरीज का दूसरा मैच 16 मार्च शनिवार को खेला जाएगा। ये दोनों ही मुकाबले आईसीसी एकेडमी ओवल-1 मैदान पर खेले जाएंगे। अमेरिका की टीम का नेतृत्व सौरव नेत्रवालकर करेंगे, सौरव नेत्रवालकर से टीम को काफी उम्मीदें होंगी।

यूएई के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर अमेरिकी आईसीसी से वनडे दर्जा प्राप्त करने की कोशिश करेगी। वेस्टइंडीज के लिए 37 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल चुके जेवियर मार्शल से अमेरिकी टीम को रनों की उम्मीद होगी।

