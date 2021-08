भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे उन्मुक्त चंद ने शुक्रवार को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चंद अपनी यह सफलता सीनियर स्तर पर नहीं दोहरा सके। आज उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर इस फैसले की घोषणा की। 28 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी कुछ यादगार वीडियो के साथ एक लंबा सा नोट भी लिखा।

पूरी संभावना है कि चंद अपने अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के साथी समित पटेल की तरह अमेरिका में टी20 लीग में खेलेंगे। वहां पर खेलने के लिए उन्हें संन्यास की घोषणा करनी पड़ती क्योंकि बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) अपने पंजीकृत खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं देता।

चंद ने नोट में लिखा, ‘‘पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से चीजें हुई थीं, उससे मैं अंदर से शांत नहीं था। मैं फिर भी उम्मीद की किरण देखता हूं और यादगार स्मृतियों के साथ बीसीसीआई को अलविदा कहता हूं तथा दुनिया भर में बेहतर मौकों की तलाश करूंगा। ’’

दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ ब्रेक गेंदबाज चंद ने 2012 में भारतीय अंडर-19 टीम की अगुआई करते हुए विश्व कप दिलाया था जिसके बाद वह देश भर में सुर्खियों में आ गए। चंद फाइनल में ‘मैन आफ द मैच’ रहे क्योंकि उनकी 111 रन की नाबाद पारी ने भारत को जीत की ओर अग्रसर किया था।

पूर्व अंडर-19 कप्तान ने लिखा, ‘‘क्रिकेट दुनिया भर में खेला जाता है और भले ही मतलब बदल जाये लेकिन अंतिम लक्ष्य हमेशा वही रहता है – जो शीर्ष स्तर पर क्रिकेट खेलना है। ’’

T2- On to the next innings of my life #JaiHind