Under 19 Asia Cup 2026 Points Table after IND U19 vs UAE U19: अंडर-19 एशिया कप 2026 के 11वें मैच में इंडिया अंडर-19 ने यूएई अंडर-19 को 70 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान अंडर-19 से हारने के बाद इंडिया अंडर-19 को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी था कि वह यूएई को हराए। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला अफगानिस्तान अंडर-19 से होगा। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान अंडर-19 और बांग्लादेश अंडर-19 के बीच होगा।

अंडर-19 एशिया कप 2026 की अंक तालिका की बात करें तो ग्रुप ए से पाकिस्तान अंडर-19 शीर्ष पर रही। इंडिया अंडर-19 दूसरे नंबर पर रही। यूएई अंडर-19 तीसरे और नेपाल अंडर-19 चौथे नंबर पर रही। ग्रुप बी में अफगानिस्तान अंडर-19 शीर्ष पर, बांग्लादेश अंडर-19 दूसरे, श्रीलंका अंडर-19 तीसरे और मलेशिया अंडर-19 चौथे नंबर पर रही।

अंडर-19 एशिया कप 2026 अंक तालिका

ग्रुप ए

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा अंक नेट रनरेट पाकिस्तान अंडर-19 3 3 0 0 0 6 1.186 भारत अंडर-19 3 2 1 0 0 4 1.533 संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 3 1 2 0 0 2 -0.385 नेपाल अंडर-19 3 0 3 0 0 0 -2.379

ग्रुप बी

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा अंक नेट रनरेट अफगानिस्तान अंडर-19 3 3 0 0 0 6 3.176 बांग्लादेश अंडर-19 3 2 1 0 0 4 0.913 श्रीलंका अंडर-19 3 1 2 0 0 2 -0.012 मलेशिया अंडर-19 3 0 3 0 0 0 -5.079

अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो लीग स्टेज में आर्यवीर सहवाग 252 रनों के साथ शीर्ष पर रहे। बांग्लादेश अंडर-19 के अहसान अल मुमीन दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान अंडर-19 के फैसल रहिमी चौथे और यूएई अंडर-19 के अयान मिस्बाह पांचवें नंबर पर रहे।

खिलाड़ी मैच पारी नॉट आउट रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौका छक्का आर्यवीर सहवाग (IND19) 3 3 1 252 160 126 260 96.92 1 1 0 25 12 अहसान अल मुमीन (BAN19) 3 3 1 234 152* 117 233 100.42 1 1 1 12 10 उस्मान खान (PAK19) 3 3 1 174 139* 87 177 98.3 1 0 0 24 1 फैसल रहीमी (AFG19) 3 2 0 116 83 58 140 82.85 0 1 0 10 2 अयान मिस्बाह (UAE19) 3 3 1 115 75* 57.5 172 66.86 0 1 0 17 0

अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो लीग स्टेज में अफगानिस्तान अंडर-19 के नूर अली शीर्ष पर रहे। बांग्लादेश अंडर-19 के तैफुल आलम तमीम दूसरे पर रहे। यूएई अंडर-19 के नसीम खाने तीसरे। इंडिया अंडर-19 के इशान सूद चौथे और श्रीलंका अंडर-19 के सेठमिका सेनेविरत्ने पांचवें नंबर पर रहे।

खिलाड़ी मैच पारी गेंद ओवर मेडन रन विकेट बेस्ट औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट नूर अली (AFG19) 3 3 147 24.3 7 71 13 6/7 5.46 2.89 11.3 1 1 तफीउल आलम तमीम (BAN19) 3 3 167 27.5 4 91 13 7/18 7 3.26 12.84 1 1 नसीम खान (UAE19) 3 3 144 24 2 134 9 5/43 14.88 5.58 16 1 1 आईडी सूद (IND19) 3 3 156 26 6 91 8 4/37 11.37 3.5 19.5 1 0 सेथमिका सेनेविरात्ने (SL19) 3 3 153 25.3 2 110 7 4/52 15.71 4.31 21.85 1 0

यूएई को 70 रनों से हरा इंडिया अंडर-19 सेमीफाइनल में पहुंचा

इंडिया अंडर-19 ने संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 को 70 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया अंडर-19 ने 7 विकेट पर 309 रन बनाए। इसके जवाब में यूएई अंडर-19 की टीम 239 रनों पर सिमट गई। सेमीफाइनल में इंडिया अंडर-19 का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पूरी खबर पढ़ें।