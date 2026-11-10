Under 19 Asia Cup 2026 Points Table after IND U19 vs UAE U19: अंडर-19 एशिया कप 2026 के 11वें मैच में इंडिया अंडर-19 ने यूएई अंडर-19 को 70 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान अंडर-19 से हारने के बाद इंडिया अंडर-19 को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी था कि वह यूएई को हराए। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला अफगानिस्तान अंडर-19 से होगा। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान अंडर-19 और बांग्लादेश अंडर-19 के बीच होगा।
अंडर-19 एशिया कप 2026 की अंक तालिका की बात करें तो ग्रुप ए से पाकिस्तान अंडर-19 शीर्ष पर रही। इंडिया अंडर-19 दूसरे नंबर पर रही। यूएई अंडर-19 तीसरे और नेपाल अंडर-19 चौथे नंबर पर रही। ग्रुप बी में अफगानिस्तान अंडर-19 शीर्ष पर, बांग्लादेश अंडर-19 दूसरे, श्रीलंका अंडर-19 तीसरे और मलेशिया अंडर-19 चौथे नंबर पर रही।
अंडर-19 एशिया कप 2026 अंक तालिका
ग्रुप ए
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रनरेट
|पाकिस्तान अंडर-19
|3
|3
|0
|0
|0
|6
|1.186
|भारत अंडर-19
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|1.533
|संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|-0.385
|नेपाल अंडर-19
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-2.379
ग्रुप बी
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रनरेट
|अफगानिस्तान अंडर-19
|3
|3
|0
|0
|0
|6
|3.176
|बांग्लादेश अंडर-19
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|0.913
|श्रीलंका अंडर-19
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|-0.012
|मलेशिया अंडर-19
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-5.079
अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज
अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो लीग स्टेज में आर्यवीर सहवाग 252 रनों के साथ शीर्ष पर रहे। बांग्लादेश अंडर-19 के अहसान अल मुमीन दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान अंडर-19 के फैसल रहिमी चौथे और यूएई अंडर-19 के अयान मिस्बाह पांचवें नंबर पर रहे।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नॉट आउट
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौका
|छक्का
|आर्यवीर सहवाग (IND19)
|3
|3
|1
|252
|160
|126
|260
|96.92
|1
|1
|0
|25
|12
|अहसान अल मुमीन (BAN19)
|3
|3
|1
|234
|152*
|117
|233
|100.42
|1
|1
|1
|12
|10
|उस्मान खान (PAK19)
|3
|3
|1
|174
|139*
|87
|177
|98.3
|1
|0
|0
|24
|1
|फैसल रहीमी (AFG19)
|3
|2
|0
|116
|83
|58
|140
|82.85
|0
|1
|0
|10
|2
|अयान मिस्बाह (UAE19)
|3
|3
|1
|115
|75*
|57.5
|172
|66.86
|0
|1
|0
|17
|0
अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 गेंदबाज
अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो लीग स्टेज में अफगानिस्तान अंडर-19 के नूर अली शीर्ष पर रहे। बांग्लादेश अंडर-19 के तैफुल आलम तमीम दूसरे पर रहे। यूएई अंडर-19 के नसीम खाने तीसरे। इंडिया अंडर-19 के इशान सूद चौथे और श्रीलंका अंडर-19 के सेठमिका सेनेविरत्ने पांचवें नंबर पर रहे।
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|गेंद
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|बेस्ट
|औसत
|इकॉनमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|नूर अली (AFG19)
|3
|3
|147
|24.3
|7
|71
|13
|6/7
|5.46
|2.89
|11.3
|1
|1
|तफीउल आलम तमीम (BAN19)
|3
|3
|167
|27.5
|4
|91
|13
|7/18
|7
|3.26
|12.84
|1
|1
|नसीम खान (UAE19)
|3
|3
|144
|24
|2
|134
|9
|5/43
|14.88
|5.58
|16
|1
|1
|आईडी सूद (IND19)
|3
|3
|156
|26
|6
|91
|8
|4/37
|11.37
|3.5
|19.5
|1
|0
|सेथमिका सेनेविरात्ने (SL19)
|3
|3
|153
|25.3
|2
|110
|7
|4/52
|15.71
|4.31
|21.85
|1
|0
यूएई को 70 रनों से हरा इंडिया अंडर-19 सेमीफाइनल में पहुंचा
इंडिया अंडर-19 ने संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 को 70 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया अंडर-19 ने 7 विकेट पर 309 रन बनाए। इसके जवाब में यूएई अंडर-19 की टीम 239 रनों पर सिमट गई। सेमीफाइनल में इंडिया अंडर-19 का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पूरी खबर पढ़ें।