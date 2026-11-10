Under 19 Asia Cup 2026 Points Table after IND U19 vs UAE U19: अंडर-19 एशिया कप 2026 के 11वें मैच में इंडिया अंडर-19 ने यूएई अंडर-19 को 70 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान अंडर-19 से हारने के बाद इंडिया अंडर-19 को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी था कि वह यूएई को हराए। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला अफगानिस्तान अंडर-19 से होगा। पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान अंडर-19 और बांग्लादेश अंडर-19 के बीच होगा।

अंडर-19 एशिया कप 2026 की अंक तालिका की बात करें तो ग्रुप ए से पाकिस्तान अंडर-19 शीर्ष पर रही। इंडिया अंडर-19 दूसरे नंबर पर रही। यूएई अंडर-19 तीसरे और नेपाल अंडर-19 चौथे नंबर पर रही। ग्रुप बी में अफगानिस्तान अंडर-19 शीर्ष पर, बांग्लादेश अंडर-19 दूसरे, श्रीलंका अंडर-19 तीसरे और मलेशिया अंडर-19 चौथे नंबर पर रही।

अंडर-19 एशिया कप 2026 अंक तालिका

ग्रुप ए

टीममैचजीतहारटाईबेनतीजाअंकनेट रनरेट
पाकिस्तान अंडर-193300061.186
भारत अंडर-193210041.533
संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19312002-0.385
नेपाल अंडर-19303000-2.379

ग्रुप बी

टीममैचजीतहारटाईबेनतीजाअंकनेट रनरेट
अफगानिस्तान अंडर-193300063.176
बांग्लादेश अंडर-193210040.913
श्रीलंका अंडर-19312002-0.012
मलेशिया अंडर-19303000-5.079

अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो लीग स्टेज में आर्यवीर सहवाग 252 रनों के साथ शीर्ष पर रहे। बांग्लादेश अंडर-19 के अहसान अल मुमीन दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान अंडर-19 के फैसल रहिमी चौथे और यूएई अंडर-19 के अयान मिस्बाह पांचवें नंबर पर रहे।

खिलाड़ीमैचपारीनॉट आउटरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट100500चौकाछक्का
आर्यवीर सहवाग (IND19)33125216012626096.921102512
अहसान अल मुमीन (BAN19)331234152*117233100.421111210
उस्मान खान (PAK19)331174139*8717798.3100241
फैसल रहीमी (AFG19)320116835814082.85010102
अयान मिस्बाह (UAE19)33111575*57.517266.86010170

अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

अंडर-19 एशिया कप 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो लीग स्टेज में अफगानिस्तान अंडर-19 के नूर अली शीर्ष पर रहे। बांग्लादेश अंडर-19 के तैफुल आलम तमीम दूसरे पर रहे। यूएई अंडर-19 के नसीम खाने तीसरे। इंडिया अंडर-19 के इशान सूद चौथे और श्रीलंका अंडर-19 के सेठमिका सेनेविरत्ने पांचवें नंबर पर रहे।

खिलाड़ीमैचपारीगेंदओवरमेडनरनविकेटबेस्टऔसतइकॉनमीस्ट्राइक रेट4 विकेट5 विकेट
नूर अली (AFG19)3314724.3771136/75.462.8911.311
तफीउल आलम तमीम (BAN19)3316727.5491137/1873.2612.8411
नसीम खान (UAE19)3314424213495/4314.885.581611
आईडी सूद (IND19)331562669184/3711.373.519.510
सेथमिका सेनेविरात्ने (SL19)3315325.3211074/5215.714.3121.8510

यूएई को 70 रनों से हरा इंडिया अंडर-19 सेमीफाइनल में पहुंचा

इंडिया अंडर-19 ने संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 को 70 रनों से हराकर अंडर-19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया अंडर-19 ने 7 विकेट पर 309 रन बनाए। इसके जवाब में यूएई अंडर-19 की टीम 239 रनों पर सिमट गई। सेमीफाइनल में इंडिया अंडर-19 का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पूरी खबर पढ़ें