Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: पाकिस्तान के खिलाफ सुपरफोर वनडे मैच में टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने उतरी टीम इंडिया को मनमुताबिक शुरुआत नहीं मिल पाई। ग्रुप स्टेज की तरह भारतीय गेंदबाज इस मैच में शुरुआती ओवर में विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे। पारी के आठवें ओवर में चहल ने भारत को पहली कामयाबी दिलाई। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बता दिया कि डीआरएस को क्यों धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। दरअसल, चहल की गेंद सीधी इमाम उल हक के पेड पर जाकर लगी और खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। अंपायर ने इसे नकार दिया, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने धोनी की ओर देखा तो माही ने रिव्यू लेने की इच्छा जताई। रिव्यू लेने के बाद फैसले को थर्ड अंपायर के पास भेजा गया। रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप में जा रही थी। इसके बाद थर्ड अंपायर ने इसे आउट करार दिया और इस तरह भारत को पहली सफलता मिली।

महेंद्र सिंह धोनी व रोहित शर्मा। (Photo : Twitter/BCCI)

इमाम उल हक 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर चहल का शिकार बनकर पवेलियन लौटे। बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टूर्नामेंट में दोनों टीमें इससे पहले बुधवार को आमने-सामने हुई थी, जहां भारत ने आठ विकेट से मैच जीता था।

आज के मैच में जो टीम जीत दर्ज करेगी वह फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लेगी। भारत ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं पाकिस्तान ने दो बदलाव किए है।

