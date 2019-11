NZ vs ENG, T20I, England tour of New Zealand, 2019: इंग्लैंड की टीम मौजूदा समय में न्यूजीलैंड दौरे पर है। यहां टीम को पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलनी है। पहले तीन मैचों में इंग्लैंड को दो में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इंग्लैंड के लिए सीरीज का चौथा मुकाबला बेहद अहम हो जाता है। सीरीज में बने रहने के लिए इंग्लैंड को इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। तीसरे टी-20 मैच में इंग्लैंड के हाथ से एक करीबी मैच फिसल गया था। इस मैच के दौरान चौथे अंपायर के रूप में गर्थ स्टिरैट तैनात थे। गर्थ स्टिरैट की बात करें तो गर्थ अंपायरिंग से पहले करियर के शुरुआती दिनों में पोर्न स्टार रह चुके हैं। द सन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्थ अपना नाम स्टीव पार्नेल बताकर यानी नाम बदलकर पोर्न मैगजीन के लिए फोटोशूट करा चुके हैं।

मिरर के साथ लेटेस्ट हुई बातचीत में जब गर्थ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने पुराने दिनों की बातों को करने से साफ इनकार कर दिया। 50 वर्षीय गर्थ न्यूजीलैंड होटल काउंसिल के हेड भी रह चुके हैं, लेकिन साल 2010 में जब लोगों के बीच उनकी पिछली जिंदगी की बात सामने आई तो उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। इतना ही नहीं वह न्यूजीलैंड गोल्फर्स एसोसिएशन (New Zealand Professional Golfers Association) के हेड भी रह चुके हैं।

गर्थ ने साल 2008 में गोल्फर्स एसोसिएशन को छोड़ा था। हालांकि, गर्थ अपनी पिछली जिंदगी को लेकर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। साल 2003 में उनकी कुछ अडल्‍ट फिल्म में काम करने की खबरें सामने आई थी। उस दौरान वह अकेले ऑकलैंड में रहा करते थे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच के दौरान उन्होंने बताया कि बतौर चौथा अंपायर बनकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। अंपायरिंग करने से पहले वह घरेलू स्तर का क्रिकेट खेल चुके हैं।

