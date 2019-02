Australia vs India, 1st T20: डेथ ओवर्स में पिछले कुछ समय से भारतीय गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करते आए हैं। अंतिम के ओवरों में जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल जीत दिलाने का काम कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम टी20 में टीम इंडिया से एक बार फिर फैंस यही उम्मीद कर रहे थे। हालांकि, इस मैच में भुवनेश्वर कुमार की जगह उमेश यादव खेल रहे थे। आखिरी दो ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलिया के दो विकेट झटकने के साथ ही सिर्फ दो रन ही खर्चने का काम किया। बुमराह ने उमेश के लिए आखिरी ओवर में 14 रन छोड़े, पिच को देखते हुए यह रन बनाना आसान नहीं लग रहा था। लेकिन उमेश यादव ने आखिरी ओवर में बेहद ही खराब लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर जसप्रीत बुमराह की सारी मेहमत पर पानी फेर दिया और टीम को तीन विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा।

मैच खत्म होने के बाद क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया के जरिए उमेश यादव पर अपना गुस्सा निकालते नजर आए। सोशल मीडिया पर उमेश यादव की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। अपने चार ओवर के स्पेल में उमेश ने 8.75 की इकॉनोमी से 35 रन दिए और इस दौरान वह कोई सफलता हासिल करने में कामयाब नहीं रहे। इस हार के बाद कुछ भारतीय फैंस कप्तान विराट कोहली के फैसले की आलोचनाएं भी कर रहे हैं। फैंस के मुताबिक पारी का आखिरी ओवर जसप्रीत बुमराह से कराना चाहिए था।

Virat Kohli beating up Umesh Yadav in the dressing room#INDvAUS pic.twitter.com/3QhHx4Mlrs

— Sid (@SidKSchrute) February 24, 2019