इंग्लैंड के लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम के लचर प्रदर्शन से फैन्स में काफी मायूसी रही। महज 107 रनों पर पूरी भारतीय टीम के सिमट जाने के बाद गेंदबाजों नें भी अपने प्रदर्शन से काफी निराश किया। इस बीच बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए भारतीय टीम के लंच मेन्यू को देखकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का गुस्सा और भड़क गया। लंच मेन्यू में शामिल ब्रेज्ड बीफ पास्ता नाम की डिश देखते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर टीम और बीसीसीआई को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। कुछ ने इसे मैच में हार की वजह घोषित कर दिया तो कोई इंडियन क्रिकेट टीम में ‘देशद्रोही’ ढूंढने लगा।

दरअसल, बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भारतीय टीम का लंच मेन्यू पोस्ट किया था। इसमें ब्रेज्ड बीफ पास्ता नाम की डिश भी शामिल थी। जिसे देखकर लोगों ने बीसीसीआई और भारतीय टीम पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं। टिप्पणी करते हुए मर्फी फिलिप नाम के एक यूजर ने लिखा कि मेन्यू में बीफ? कैसे? क्या टीम में कोई एंटी नेशनल भी है।

A well earned Lunch for #TeamIndia .

वहीं डिंपल गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों के लिए बीफ परोसा जा रहा है। कितने शर्म की बात है कि बीसीसीआई उसको बड़े गर्व से ट्वीट भी कर रहा है। जरा सोचिए। जीवन राष्ट्रवादी नाम के एक यूजर ने लिखा कि बीफ खाओगे तो ऐसे ही खेल पाओगे। तुम लोग ही देश के युवाओं को गुमराह करते हो और बीफ़ खाने के लिये प्रेरित..सुधर जाओ बीसीसीआई अभी भी वक़्त है।

Beef in the menu? How? Any anti nationals in the team?

— Merphy Philip (@merphy_philip) August 11, 2018