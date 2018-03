श्रीलंका जैसी कमजोर टीम से हारने पर सोशल मीडिया पर फैंस ने निकाला गुस्सा, रविंद्र जडेजा ने यूं लिए मजे

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम की हार को क्रिकेट फैंस आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। श्रीलंका की गिनती इस समय वर्ल्ड की सबसे कमजोर टीमों में की जाती है, पिछले कुछ समय से श्रीलंका की टीम अपने तीनों ही डिपार्टमेंट में संघर्ष करती नजर आ रही है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो समय के साथ-साथ भारतीय टीम का कद इस खेल में लगातार बढ़ता ही गया। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश की टीम भी शामिल हैं और इन तीनों ही टीमों में भारत को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। हालांकि, पहले मैच में मिली हार से फैंस और क्रिकेट के दिग्गज खासा नाराज नजर आ रहे हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने महज दो ओवर में ही रोहित शर्मा और सुरेश रैना का विकेट गंवा दिया। इसके बाद शिखर धवन और मनीष पांडे ने पारी को संभाला, लेकिन अंतिम के ओवरों में य़ुवा बल्लेबाज ऋषभ पंत्त बड़े शॉट्स लगाने में नाकाम रहे और टीम श्रीलंका के सामने ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकी।

रोहित शर्मा और विराट कोहली। (Photo Courtesy: BCCI)

175 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम कुशल परेरा की विस्फोटक बल्लेबाजी की मदद से 6 ओवर में ही 75 रन बनाने में कामयाब रही। श्रीलंका ने 9 गेंद रहते ही इस मैच को अपने नाम कर लिया। भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर लगातार फैंस टीम को ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने रोहित शर्मा को लेकर एक ट्वीट किया। जडेजा ने लिखा, ”कौन कहता है कि रोहित का बल्ला सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ ही चलता है, वह यहां भी 0 पर आउट हो सकते हैं”।

रोहित के अलावा युवा तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को भी फैंस ने निशाने पर लिया। बता दें कि पारी के तीसरे ओवर में शार्दुल ने 27 रन खर्च किए और यहीं से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को वो लय प्राप्त गो गया जिनकी उन्हें जरूरत थी। भारत का अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 8 मार्च (गुरुवार) को है और टीम उसे जीतकर अपनी लय वापस हासिल करना चाहेगी।

Gone On Duck. 2 Mins Of Silence For Haters Who Said Rohit Sharma Performs Only Against Sri Lanka. #SLvIND #SLvsIND #INDvSL #INDvsSL #RohitSharma — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) March 6, 2018

Thankfully there’s an India Sri Lanka game tonight. Been a long time — Gaurav Kalra (@gauravkalra75) March 6, 2018

Even the most staunchest Indian fan should stand up and applaud Perera’s knock- such clean hitting. Lanka deserve this win #IndvSL — Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) March 6, 2018

No worries guys, Have to give one to SL after having demolished them so often in last 6-7 months !! Was good contest though.#IndvSL — Danish Khan (@danishkhan_30) March 6, 2018

And they paid 1 1.5crore for this guy by Rajasthan Royals#IndvSL — உன்னைப்போல் ஒருவன் (@Sandy_Offfl) March 6, 2018

India b team too ordinary.

Too many chance going away#IndvSl — YOYO (@ding4dongcom) March 6, 2018

He used local train Cuz he knows he will b back to local trains after #INDvSL T20 — Nadan parinde (@Nadan_gaurav) March 6, 2018

