दक्षिण अफ्रीका दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि रोहित शर्मा को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया जाएगा। शनिवार को टीम की घोषणा की गई, लेकिन रोहित का नाम टीम में नहीं था। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी रोहित के टीम में नहीं होने पर हैरानगी जताई है। एशिया कप के दौरान रोहित बल्ले से लगातार रन बनाते नजर आए। ऐसे में चयनकर्ताओं द्वारा उनको नजरअंदाज किए जाने पर फैन्स भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फैन्स सोशल मीडिया पर लगातार रोहित की वकालत कर रहे हैं। यहां तक कि एक फैन ने तो भारत को चेतवानी तक दे डाली है कि अगर रोहित वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में नहीं होंगे तो टीम हार जाएगी। बता दें कि इस सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने तेज गेंदबाजों भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया है । विराट कोहली की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद शमी ही अनुभवी गेंदबाज हैं।

Great win Rohit and the team @ImRo45 ..u were exceptional…I get surprised every time I don’t see ur name in the test team ..it’s not far away .. — Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 29, 2018

शिखर धवन की जगह मयंक अग्रवाल को बतौर सलामी बल्लेबाज शामिल किया गया है। मुंबई के पृथ्वी शॉ टीम में जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। वहीं इंग्लैंड में एक भी टेस्ट नहीं खेल सके करूण नायर को भी बाहर कर दिया गया। जबकि हनुमा विहारी को उन पर तरजीह दी गई।

Well, you can only overlook pure class for so long. Just feel that @ImRo45 needs a long consistent 10-15 test matches run before they decide to drop him for good. — Ninad (@Ninad_chaubal) September 29, 2018

पहला टेस्ट चार अक्तूबर से राजकोट में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 12 अक्तूबर से हैदराबाद में खेला जाएगा। पांच मैचों की वनडे सीरीज 21 अक्तूबर से राजकोट में शुरू होगी। इसके बाद चार नवंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी।

Why no Rohit Sharma in Indian Team squad for WestIndies Test Series? After Kohli, he’s the best batsman available. And in terms of talent, he’s the best batsman in world. #CricbuzzLIVE #INDvWI #ShikharDhawan got what he deserves. — Amitesh Mishra (@amiteshmishra) September 29, 2018

@ImRo45

Bhai what about today’s team selection…

U once again not included in the team#IndvsWI — $iddh@rth (@siddharth425) September 29, 2018

@ImRo45 sir it is not justice for your Selection for Windies test series.. pic.twitter.com/p80eIe6Nq1 — Sanjeevsen (@Sanjeev56612248) September 29, 2018

Worst team ever where is Rohit Sharma ..is hanuma Vihari and Prithvi Shaw better than rohit https://t.co/MglSdZ2b6d — Akhil Sai (@AkhilSa22542289) September 29, 2018

Brother @ImRo45 is already said “i am ready if @BCCI give me chance to open in #Test i will try to give best performance” — Darshak Chhaya (@DarshakChhaya2) September 29, 2018

