10 छक्के, 6 चौके 36 गेंदों में ब्रॉवो ने जड़ दिए 94 रन, नाइट राइडर्स को दिलाई शानदार जीत

केरेबियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट लूसिया स्टार्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत हासिल की। हाई स्कोरिंग इस मुकाबले में चौको और छक्कों की बरसात देखने को मिली। इस मैच में कुल 34 छक्‍के लगे। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के कप्तान ड्वेन ब्रावो ने टॉस जीतकर सेंट लूसिया स्‍टार्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सेंट लूसिया ने विस्फोटक अंदाज में पारी की शुरुआत की। पहले विकेट के लिए आंद्रे फ्लेचर और डेविड वॉर्नर के बीच 5.4 ओवर में 49 रनों की साझेदारी हुई। आंद्रे फ्लेचर 14 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रहकीम कॉर्नवाल ने दूसरे विकेट के लिए डेविड वॉर्नर के साथ शानदार 79 रनों की साझेदारी की। रहकीम कॉर्नवाल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान किरोन पोलार्ड ने भी 23 गेंद पर 65 रनों की पारी खेली। पोलार्ड ने महज 18 गेंदों के अंदर ही अपना अर्धशतक भी पूरा किया।

FOUR IN A ROW! Darren Bravo on fire! 6, 6, 6, 6 with two balls left in the over.#SLSvTKR #CPL18 #CricketPlayedLouder

