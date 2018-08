आउट नहीं था बल्लेबाज फिर भी मैदान पर जश्न मनाने लगी पूरी टीम, जमकर उड़ाया गया मजाक

वेस्‍टइंडीज में खेले जा रहे कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) के पहले मैच में शाहरुख खान की टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है। सेंट लूसिया स्‍टार्स के खिलाफ नाइट राइडर्स ने 100 रनों से जीत हासिल की। इस मैच में सबकी निगाहें बॉल टैंपरिंग की वजह से क्रिकेट से दूर रहने वाले ऑस्‍ट्रेलिया के विस्‍फोटक ओपनर डेविड वार्नर पर भी थी। डेविड वॉर्नर ने पहले मैच के दौरान फैन्स को निराश किया और बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। 196 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी सेंट लूसिया की टीम 17.3 ओवर में 95 रन पर ही ढेर हो गई। टीम का कोई भी बल्लेबाज अपनी लय में नजर नहीं आया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी त्रिनिबागो नाईट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। इसके जवाब में सेंट लूसिया के खिलाड़ी पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए।

मैच के दौरान एक घटना ऐसी भी घटी जिसके बाद नाईट राइडर्स के खिलाड़ी और कप्तान मजाक के पात्र बन गए। दरअसल, लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट लूसिया के खिलाफ पारी का पहला ओवर युवा तेज गेंदबाज अली खान लेकर आए। अली खान ने अपने पहले ही ओवर की छठी गेंद पर आंद्रे फ्लेचर का विकेट लगभग ले लिया था और वह मैदान पर इस विकेट का जश्न भी मनाने लगे। गेंद जैसे ही विकेटकीपर दिनेश रामदीन के हाथ में गई अली खान खुशी से झूम उठे।

One of the great mistaken celebrations in the CPL today #CPL18 pic.twitter.com/8EG8Fkufh2

— Ricky Mangidis (@rickm18) 9 अगस्त 2018