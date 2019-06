आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में शनिवार रात ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 86 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। उसने 50 ओवर में 9 विकेट पर 243 रन का स्कोर किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 43.4 ओवर में 157 रन पर ही ऑलआउट हो गई। उसके 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। हालांकि, न्यूजीलैंड भले ही यह मुकाबला हार गया हो, लेकिन उसके गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने इतिहास रच डाला। वे वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए।

बोल्ट ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के आखिरी ओवर में हैट्रिक बनाई। उन्होंने उस्मान ख्वाजा, मिशेल स्टार्क और जेसन बेहरेनडॉर्फ के विकेट लिए। बोल्ट ने अब तक 86 वनडे खेले हैं। इसमें उन्होंने 5.03 की इकॉनमी से 160 विकेट लिए हैं। वे वनडे में सात बार 4-4 और पांच बार 5-5 विकेट ले चुके हैं। वे इस वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के मोहम्मद शमी ने यह उपलब्धि अपने नाम की थी।

Trent Boult becomes the first New Zealander to take a hat-trick in a Men’s World Cup!#CWC19 pic.twitter.com/FyLyYG8aIY

— ICC (@ICC) June 29, 2019