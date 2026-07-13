इंग्लैंड दौरे पर शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर टी20 मेंअच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। 2027 वर्ल्ड कप के मद्देनजर यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जसप्रीत बुमराह को भी टीम में जोड़ा गया है। वह 2023 वर्ल्ड कप के बाद से वनडे नहीं खेले हैं। इस टूर्नामेंट में उनका, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन शानदार रहा था।

इस टूर्नामेंट के बाद से भारतीय वनडे टीम की गेंदबाजी में काफी बदलाव आया है। यही कारण है कि 2027 विश्व कप चक्र में सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह के नाम हैं। उन्होंने 14 पारियों में 30 विकेट झटके हैं। चाइनमैन स्पिनर कुलदीप यादव 27 विकेट के साथ दूसरे और हर्षित राणा 26 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

मोहम्मद शमी के नाम 11 विकेट

कुलदीप भी 2023 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, लेकिन अर्शदीप और राणा नहीं थे। राणा का डेब्यू ही उस टूर्नामेंट के बाद हुआ। टॉप-10 गेंदबाजों की सूची में मोहम्मद शमी का भी नाम है, जो लंबे समय से नहीं खेले हैं। उन्होंने 11 विकेट लिए हैं। वह चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार भारत के लिए खेले थे।

अक्षर पटेल-प्रसिद्ध कृष्णा के 16-16 विकेट

लिस्ट में चौथे नंबर पर अक्षर पटेल हैं। उन्होंने और प्रसिद्ध कृष्णा ने 16-16 विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल चोटिल होने के कारण 2023 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थए। प्रसिद्ध को हार्दिक पंड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर जोड़ा गया था। वह एक भी मैच नहीं खेले थे।

2023 वर्ल्ड कप के बाद सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज वनडे क्रिकेट – 2023 से अब तक शीर्ष 3 गेंदबाज पूर्ण तालिका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नंबर 1 अर्शदीप सिंह 30 विकेट 14 मैच – औसत 19.80 – सर्वश्रेष्ठ 5/37 नंबर 2 कुलदीप यादव 27 विकेट 20 मैच – औसत 34.37 – सर्वश्रेष्ठ 4/41 नंबर 3 हर्षित राणा 26 विकेट 14 मैच – औसत 27.38 – सर्वश्रेष्ठ 4/39 क्रम अनुसार सर्वाधिक विकेट सर्वश्रेष्ठ औसत सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी रैंक खिलाड़ी अवधि मैच रन विकेट सर्वश्रेष्ठ औसत इकॉनमी स्ट्राइक रेट 1 अर्शदीप सिंह 2023-2026 14 594 30 5/37 19.80 5.19 22.8 2 कुलदीप यादव 2023-2026 20 928 27 4/41 34.37 5.16 39.9 3 हर्षित राणा 2025-2026 14 712 26 4/39 27.38 6.20 26.4 4 एआर पटेल 2023-2025 17 559 16 2/22 34.93 4.32 48.5 5 एम प्रसिद्ध कृष्णा 2025-2026 8 418 16 5/23 26.12 6.54 23.9 6 वाशिंगटन सुंदर 2025-2026 14 420 14 3/30 30.00 4.71 38.1 7 आरए जडेजा 2023-2026 13 542 12 3/26 45.16 4.97 54.5 8 मोहम्मद शमी 2023-2025 7 337 11 5/53 30.63 5.92 31.0 9 सीवी वरुण 2025-2026 4 190 10 5/42 19.00 4.75 24.0 10 मोहम्मद सिराज 2024-2026 9 375 8 2/40 46.87 5.28 53.2 सर्वश्रेष्ठ औसत सीवी वरुण 19.00 सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी एआर पटेल 4.32 सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट अर्शदीप सिंह 22.8 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी एम प्रसिद्ध कृष्णा 5/23

वाशिंगटन सुंदर भी लिस्ट में

वाशिंगटन सुंदर ने 14 विकेट लिए हैं। वह भी 2023 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं थे। रविंद्र जडेजा ने 12 विकेट लिए हैं। वह भी 2023 वर्ल्ड कप खेले थे। वरुण चक्रवर्ती के 10 विकेट हैं। वह चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे। टॉप-10 में मोहम्मद सिराज एकमात्र गेंदबाज हैं , जिनके 10 से कम विकेट हैं।

वर्ल्ड कप 2023 के बाद सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले शीर्ष 10 भारतीय

भारतीय टीम 14 से 19 जुलाई तक इंग्लैंड में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज से पहले अगर भारत के लिए वर्ल्ड कप 2023 के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का दबदबा बना हुआ है। पूरी खबर पढ़ें।