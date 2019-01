भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान कई बार नोक-झोंक देखने को मिली। मेलबर्न टेस्ट के दौरान दोनों ही खिलाड़ियों ने एक-दूसरे की जमकर स्लेजिंग की थी। इन दोनों के बीच हुई ये मजाकिया नोक-झोंक अब इनकी दोस्ती को बढ़ाने काम कर रहा है। बता दें कि मेलबर्न में पेन ने पंत से कहा था, ‘एक बात बताऊं। वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद तुम क्या करोगे? उन्होंने आगे कहा, क्या तुम बेबी सिटर (बच्चों का ख्याल रखने वाला) बनोगे। मैं अपनी वाइफ को फिल्म दिखाने ले जाऊंगा तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना।’ इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा नए साल के अवसर उनके आधिकारिक आवास पर दी गई पार्टी में पंत पेन के बच्चों को गोद में लिए नजर आए। इसके बाद टिम पेन से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि पंत ‘बेबी सिटिंग’ के लिए कैसे तैयार हुए? इस पर पेन ने कहा, ‘ऋषभ पंत के साथ मैदान पर हुई नोक-झोंक काफी मजेदार रहा। वह लोगों के साथ काफी मिलनसार हैं, शायद इसी वजह से यह संभव हो पाया।’

‘

पेन ने आगे पंत की तारीफ करते हुए कहा, ‘काश मैं पंत की उम्र में उनकी तरह शॉट खेल पाता, वह एक शानदार खिलाड़ी हैं। पार्टी में पंत के साथ मेरी थोड़ी बहुत बात-चीत हुई। इस दौरान वह मेरी फैमिली के साथ काफी सहज महसूस नजर आए। इससे पहले टिम पेन की वाइफ बोन्नी ने ऋषभ पंत को ‘बेस्ट बेबीसीटर’ बताया था। उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही खिलाड़ियों के बीच चौथे टेस्ट के दौरान भी मैदान पर स्लेजिंग देखी जा सकती है।

Great stuff here from Tim Paine on the new family babysitter and the banter out in the middle! #AUSvIND pic.twitter.com/faCM6EQHLT

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 2, 2019