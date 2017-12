श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बाद मुरली विजय को भी मैदान पर आई सांस लेने में परेशानी, इशारों में विराट कोहली तक पहुंचाई अपनी बात

भारतीय टीम ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर जारी तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मंगलवार को अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 246 रनों पर घोषित कर दी। इसके साथ भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 410 रनों का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में खेले जा रहे इस मैच में दूसरे दिन से ही खिलाड़ियों को मैदान पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने मैच के दूसरे और तीसरे दिन मैदान पर प्रदूषण के खराब स्तर की बात भी कही थी। आज जब श्रीलंकाई खिलाड़ी पारी खत्म होने के बाद फील्डिंग करने मैदान पर उतरी तो ज्यादातर खिलाड़ियों ने मास्क पहन रखा था। यहां तक कि तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने तो बीच मैदान पर ही उल्टी तक कर दी थी। श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बाद अब भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज मुरली विजय का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में मुरली विजय विराट कोहली को इशारों में ही बता रहे हैं कि मैदान पर उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इससे पहले खेल के दूसरे दिन भी श्रीलंकाई खिलाड़ियों को प्रदूषण की वजह से दिक्कत हुई और खेल को तीन बार रोकना पड़ा था। वहीं खिलाड़ियों की हालत को देखते हुए बीसीसीआई के कार्यकारी सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी ने दिल्ली में आयोजित होने वाले मैचों को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही है।

Murali Vijay not looking too comfortable… #DelhiSmog #INDvSL pic.twitter.com/grTYpwck2Y

— Karthik Lakshmanan (@lk_karthik) December 4, 2017