चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला तो आपको याद ही होगा, इस मैच को जीतकर पहली बार पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने में कामयाब रही थी। मैच में भारत की ताकत मानी जाने वाली बल्लेबाजी पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से फेल नजर आई। इस मैच में टॉस हारकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 338 रन बनाए। विशाल टारगेट का पीछा करते हुए भारत महज 158 रन पर ही सिमट गया। भारत की ओर से सबसे अधिक हार्दिक पांड्या ने 76 रन बनाए थे। हार्दिक पांड्या के अलावा भारत का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। भले ही भारतीय टीम इस मैच को बड़े अंतर से हार गई हो, लेकिन कप्तान विराट कोहली और टीम के दूसरे खिलाड़ी इस हार से बिल्कुल निराश नजर नहीं आए। मैच के बाद दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच काफी दोस्ताना माहौल देखने को मिला। इससे पहले भी दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच बहुत सारे यादगार मैच हुए हैं।

साल 2017 में आईसीसी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भारत-पाकिस्तान के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी मैच का वीडियो सबसे ज्यादा बार शेयर किया गया है। इस वीडियो को 12000 से ज्यादा बार लोगों ने रिट्विट भी किया है। इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट्स भी खूब किए हैं। कुछ लोगों ने इसे 2017 का सबसे यादगार मैच बताया तो कुछ ने भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच दोस्ती की तारीफ की।

And our No.1 most shared moment of 2017 with more than 12,000 RTs is @TheRealPCB and @BCCI sharing a moment on The Oval following the Champions Trophy Final.

True competitors who embody the #SpiritOfCrickethref=”https://t.co/TNB4ex0owF”>https://t.co/TNB4ex0owF

— ICC (@ICC) December 31, 2017