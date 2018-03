दिल्ली में वीरेंद्र सहवाग के नाम पर फिरोज शाह कोटला का गेट

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग के नाम मंगलवार को एक और सम्मान जुड़ गया। दिल्ली राज्य क्रिकेट संघ (डीडीसीए) ने फिरोज़शाह कोटला स्टेडियम के 2 नंबर गेट का नाम भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ वीरेंद्र सहवाग के नाम पर कर दिया। अब यह गेट वीरेंद्र सहवाग गेट के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर सहवाग ने खुशी जताते हुए कहा कि उम्मीद है कि भविष्य में भी इस स्टेडियम के कई और गेटों और स्टैंडों के नाम बाकी खिलाड़ियों के नाम पर भी रखे जाएंगे। सहवाग ने संवादताताओं से कहा, “गेट का नाम मेरे नाम पर रखा गया। इस बात से मुझे खुशी हुई। उम्मीद है भविष्य में स्टेडियम के कई और गेट, स्टैंड और ड्रेसिंग रूम के नाम और खिलाड़ियों के नाम पर रखे जाएंगे।” सहवाग ने अपने सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है, जो आगे भी जारी रहेगी। बेशक यह शुरुआत मुझसे हुई है, लेकिन समापन किसी और के नाम के साथ होगा।”

Huge blunder in the @virendersehwag gate. Hope the DDCA get this rectified ASAP pic.twitter.com/gXL5YyFRmP

— Pramod Ananth (@pramz) October 31, 2017