Ind vs SA : मैच जिताकर कर भी ट्रोल हो रहे विराट कोहली, लोग पूछ रहे ऐसे सवाल

सेंचुरियन वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराते ही भारतीय टीम ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका को उन्हीं की सरजमीं पर हराकर भारतीय टीम ने 25 सालों का सूखा खत्म करने काम किया। विराट कोहली की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर भारतीय टीम पहली बाई लैटरल वनडे सीरीज जीतने में कामयाब हुई है। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह सीरीज बेहद खराब गुजरा, सीरीज के शुरुआत में ही फाफ ड्यू प्लेसी, क्विंटन डी कॉक और एबी डी विलियर्स चोट की वजह से बाहर हो गए। हालांकि, अंतिम तीन मैचों के लिए एबी डी विलियर्स टीम का हिस्सा रहे लेकिन वह अपने बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दे पाए। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने इस सीरीज में टीम के साथ ज्यादा फेर बदल नहीं किया। केदार जाधव के चोटिल होने के बाद श्रेयस अय्यर कुछ मैचों के लिए टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे, वहीं आखिरी मैच में भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में जगह दी गई। टेस्ट सीरीज के तीन मैचों में लगातार टीम में बदलाव करने वाले कोहली वनडे सीरीज में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया।

हालांकि, टीम के मिडल ऑर्डर को लगातार मौके देने पर सवाल उठते रहे, आखिरी मैच में उम्मीद की जा रही थी कि टीम के मिडल ऑर्डर में बदलाव किए जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी को सीरीज के किसी भी मैच में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई। सीरीज जीतने के बाद अंतिम मैच को भी कप्तान ने हल्के में नहीं लिया और टीम में कोई बदलाव करना जरूरी नहीं समझा।

विराट कोहली के इस फैसले से फैंस नाराज नजर आए। सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए लोग लगातार धोनी और अय्यर को टीम जगह देने पर सवाल उठा रहे हैं। फैंस के मुताबिक दिनेश कार्तिक और मनीष पांडे को एक भी मैच में मौका नहीं देना गलत था। मनीष पांडे अय्यर से बेहतर खिलाड़ी हैं और टीम के मिडल ऑर्डर को वो मजबूती प्रदान कर सकते थे। वहीं धोनी के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए फैंस उनकी जगह कार्तिक की वकालत करते नजर आए।

Manish pandey deserve a chance instead of shreyas. Unfair to him. Good fielder as well. #SAvIND — aNUP mAHAPAtRA (@am_i_anup) February 16, 2018

Manish Pandey deserved a chance. At least 1. — IndiZard (@indizard) February 16, 2018

Dear @imVkohli,

Give 10 straight innings at no.4 to Manish Pandey and he will solve your no.4 spot dilemma. and dont listen to Ravi Shastri.

Your sincere fan. — M. Sarosh Ebrahim (@msarosh) February 10, 2018

Why wouldn’t you play Manish Pandey though? You are not trying to make Iyer a finisher, right? So who is your no. 6? Dhoni? Still? #SAvIND — Abhishek (@Sajjanlaunda) February 16, 2018

why no dinesh karthik & manish pandey? Have they come here to just sit? Already won the series.All the six guys those were there should have been given https://t.co/D4qOU8Uqtc cannot bench good players.All deserve to play.This is disappointing and poor thinking.Oppurtunity wasted — ravi singh (@ravisin75604296) February 16, 2018

Shyeras Iyer hasn’t performed wit bat and has dropped crutial catches… Dhoni too a big flop. Karthik and Manish Pandey r far better to replace Iyer and Dhoni. Pure politics#SAvIND #INDvSA — Ratish Sankhe (@imRsankhe) February 16, 2018

Poor Manish Pandey might be wondering what he must do to displace Rahane from the ODI XI. — Gully Cricketer (@streetcricketr) February 16, 2018

I don’t understand after when we won the series still no chance to Manish pandey and dinesh karthik. — rishav mishra (@iamRishavm31) February 16, 2018

