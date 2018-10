टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत रविवार को गोवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू करेंगे। मैच से पहले शनिवार को पहले मैच में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इन नामों में ऋषभ पंत भी शामिल है। इससे पहले पंत के एक ट्वीट के जरिए भी उनका पहला वनडे मैच में खेलना तय माना जा रहा था। पंत टेस्ट सीरीज के दौरान अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित करने में कामयाब रहे थे। यही वजह है कि उन्हें वनडे में बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया है। वहीं विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर ही होगी। धोनी बल्लेबाजी में भले ही फ्लॉप साबित हो रहे हों, लेकिन विकेटकीपिंग में आज भी वह सबसे बेहतर माने जाते हैं।

रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले खिलाड़ियों पर नजर डाले तो टेस्ट में बाहर होने वाली सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन की एक बार फिर वापसी हुई है। रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने एशिया कप में अपने बल्ले से खूब रन बरसाए थे।

Announcement: #TeamIndia announce the 12 for the 1st ODI in Guwahati against West Indies #INDvWI pic.twitter.com/j32SXgSFTT

Always ready to give my 100 per cent on a cricket field. Cannot wait to take on the West Indies in the first ODI on Sunday! #IndiaVsWestIndies #comingup pic.twitter.com/cTyXnLEGuj

— Rishabh Pant (@RishabPant777) October 19, 2018