भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज के सभी मैच लगातार जीते थे। उसके बाद सुपर 8 में मिली एक हार से टीम इंडिया के सभी समीकरण पलट गए हैं। इसके बाद अब टीम इंडिया की सेमीफाइनल की राह भी कठिन नजर आ रही है। अब इसी को देखते हुए 14 साल पहले यानी टी20 वर्ल्ड कप 2012 की कहानी रिपीट होने का डर भी मंडराने लगा है।

उस टूर्नामेंट में भी ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने और फिर सुपर 8 में एक हार से भारत को बाहर होना पड़ा था। ऐसा ही कुछ समीकरण मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल रहा है। भारत को सुपर 8 के ग्रुप 1 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली एक हार से सभी समीकरण पलटते नजर आ रहे हैं।

दो मैच जीतकर भी बाहर हो सकता है भारत

भारतीय टीम को अब सुपर 8 में अपने दोनों मैच जीतने होंगे। यानी जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराना होगा। अगर भारत यह दोनों मैच जीतता है तो भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे या वेस्टइंडीज ने हराया या कोई भी अन्य टीम 2 मैच जीतकर आई तो नेट रनरेट खेल में आ सकता है। भारत का नेट रनरेट साउथ अफ्रीका के मिली हार के बाद बहुत खराब हो चुका है।

क्या थी 2012 टी20 वर्ल्ड कप की कहानी?

अब अगर टी20 वर्ल्ड कप 2012 की कहानी पर नजर डालें तो कुछ ऐसा था कि टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में अपने दोनों मैच जीतकर ग्रुप ए में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के साथ टॉप पर रही थी। उसके बाद सुपर 8 में पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हराया था 15.1 ओवर में ही जीत गई थी। भारत का नेट रनरेट बेहद खराब हो गया था।

परिणामस्वरूप हुआ यह कि भारत ने अगले दोनों मुकाबले जीते और पाकिस्तान व साउथ अफ्रीका को मात दी। इसके बावजूद भारत नेट रनरेट में पाकिस्तान से आगे नहीं निकल पाया था। पाकिस्तान ने भी दो मैच जीते थे। इसी कारण सुपर 8 के ग्रुप 1 में तीसरे स्थान पर रहते हुए टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। सिर्फ एक हार ने वहां भी सारे समीकरण पलट दिए थे।

कहीं रिपीट ना हो जाए 14 साल पुरानी कहानी

अब डर इस बात का ही है कहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली एक हार वही हार ना साबित हो जाए जिसके कारण 2012 में टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। क्योंकि हालात कुछ वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। अगर भारत ने अगले दो मैच जीते और उधर तीनों टीमों में से कोई एक दो मैच जीतकर आई तो नेट रनरेट पर पेंच फंस जाएगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2012 में टीम इंडिया के ग्रुप की अंकतालिका

ऐसे में भारत को यह भी कामना करनी होगी कि साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दोनों को हरा दे। साथ ही अपने दोनों मैच भी जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छे अंतर से जीतने होंगे। भारत अपना अगला सुपर 8 का मैच 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में खेलने उतरेगा।

