VIDEO: बुमराह का घातक यॉर्कर, देखते रह गया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

एकदिवसीय क्रिकेट में विश्व के नंबर वन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गुरुवार (6 दिसंबर, 2018) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करियर की पहली टेस्ट सीरीज खेलने के लिए एडिलेड क्रिकेट मैदान पर उतरेंगे। अपना पहला मैच खेलने से पहले भारतीय खिलाड़ी बुमराह बकायदा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के खिलाफ चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच में भी खासा पसीना भी बहा रहे हैं। शनिवार को गेंदबाजी के लिए आए बुमराह ने आते ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जैक्सन कोलमैन को बोल्ड कर दिया। यह भारत के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की घातक यॉर्कर थी जो सीधे विकेटों में जाकर लगी। 36 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे कोलमैन का बुमराह की गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था। बुमराह के इसी विकेट चलते ऑस्ट्रेलिया XI की पहली पारी खत्म हो गई।

बता दें कि इससे पहले मुरली विजय ने क्रिकेट आस्ट्रेलिया XI के खिलाफ अभ्यास मैच में शतक जमाया जबकि केएल राहुल ने अर्धशतक लगाकर पहले टेस्ट से पूर्व भारतीय ड्रेसिंग रूम की चिंता कुछ हद तक कम कर दी। इंग्लैंड दौरे के बीच से बाहर किए गए विजय ने भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की है। उन्होंने 132 गेंद में 129 रन बनाए। विजय ने पहले 50 रन 91 गेंद में और दूसरे सिर्फ 27 गेंद में बनाए। उन्होंने जैक कार्डर के एक ओवर में 26 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया।

इससे पहले केएल राहुल ने 98 गेंद में 62 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट की साझेदारी में 109 रन जोड़े। भारत ने चौथे और आखिरी दिन का खेल समाप्त होने पर दूसरी पारी में 43.4 ओवर में दो विकेट पर 211 रन बनाए। खराब दौर से जूझ रहे राहुल ने अपनी पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया। वह फुलटास गेंद पर मिडविकेट में कैच देकर पवेलियन लौटे। हनुमा विहारी (नाबाद 15) तीसरे नंबर पर आए और नाबाद रहे। इससे पहले क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने 151 .1 ओवर में 544 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे।

मोहम्मद शमी ने आखिरी दिन गेंदबाजी नहीं की। उन्होंने 97 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि आर अश्विन ने 40 ओवर में 122 रन देकर दो विकेट चटकाए। हैरी नीलसन ने 170 गेंद में 100 रन बनाये जिसमें नौ चौके शामिल थे। वह विराट कोहली की गेंद पर मिडआफ में कैच देकर लौटे। निचले क्रम के बल्लेबाजों डेनियल फेलिंस (43), ल्यूक रोबिंस (नाबाद 38) और जैकसन कोलमैन (36) ने उम्दा प्रदर्शन किया। (एजेंसी इनपुट सहित)

Jasprit Bumrah cleans up the final CA XI wicket. All out for 544, a lead of 183.

Scorecard: https://t.co/bRjvo3LvLP #CAXIvIND pic.twitter.com/4cmRhPLEOX

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 1, 2018