टीम इंडिया की हार पर शिखर धवन ने लिखा भावुक संदेश, कहा- दिल बड़ा दुखता है जब…

Dil bada dukhta hai jab results apni taraf nahi aate.. par haar bardaash karna bhi zaroori hai aur galtiyon se seekh ke tagda ban na bhi zaroori hai. Mehnat poori kari thi matches ke liye aur hamesha fakar hai apni team pe. Agle match ke liye bhi tyaari jaari hain aur poore dum se ladengey.

