पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज में पाकिस्तान का प्रदर्शन अबतक बेहद निराशाजनक रहा है। श्रीलंका ने पहले दो मैचों में पाकिस्तान को हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। पाकिस्तान के प्रदर्शन से नाराज मुख्य कोच मिस्बाह उल हक ने कहा है कि ये टीम के लिए एक वेक उप कॉल है।

आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में पाकिस्तान नंबर एक पर है ऐसे में टीम का घरेलू मैदान पर ऐसा प्रदर्शन सब को चौंकने वाला है। इस सीरीज में खेल रही खेल रही श्रीलंका टीम का हिस्सा उनके स्टार खिलाड़ी लसिथ मलिंगा, दिमुथ करुणारत्ने और एंजेलो मैथ्यूज नहीं हैं इसके बावजूद टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पहला टी20 मैच 64 रन और दूसरा मैच 47 रनों से हारा दिया।

टीम के मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता मिस्बाह का मानना है कि ये हार टीम के प्रत्येक विभाग में कमी का संकेत है। मिस्बाह ने कहा “हारना कभी भी अच्छा नहीं होता, खासकर ऐसी टीम के खिलाफ जो उनके प्रमुख खिलाड़ियों के बिना खेल रही है। यह पाकिस्तान के लिए एक वेक उप कॉल है।” मिस्बाह ने कहा “हम हर विभाग में एक कमी देख सकते हैं: गेंदबाजी, बल्लेबाजी, और विशेष रूप से जिस तरह से हम स्पिन के खिलाफ आउट हुए और हमारी डैथ गेंदबाजी भी चिंता का विषय है।”

“We failed overall, we are struggling in every department.”

Head coach Misbah-ul-Haq reflects on Pakistan’s defeat to Sri Lanka in the first two T20Is of the ongoing #PAKvSL series.https://t.co/K1fa4g66Gq

— ICC (@ICC) October 9, 2019