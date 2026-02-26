टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबले जारी हैं और सेमीफाइनल की रेस रोमांचक हो गई है। सुपर-8 के ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका ने गुरुवार (26 फरवरी) को वेस्टइंडीज को हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंच गया। भारत की राह भी आसान हो गई। उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराना होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत जीत दर्ज करता है तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। फिलहाल ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका 4 अंक के साथ शीर्ष पर है। वेस्टइंडीज दूसरे नंबर पर है। भारत और जिम्बाब्वे ने एक भी जीत दर्ज नहीं की है। ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने सुपर-8 के अपने पहले दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई है। श्रीलंका 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर है।

सुपर 8 ग्रुप 1 मैच जीते हारे टाई बेनतीजा अंक NRR साउथ अफ्रीका 2 2 0 0 0 4 2.89 वेस्टइंडीज 2 1 1 0 0 2 1.791 भारत 1 0 1 0 0 0 -3.8 जिम्बाब्वे 1 0 1 0 0 0 -5.35

सुपर 8 ग्रुप 2 मैच जीते हारे टाई बेनतीजा अंक NRR इंग्लैंड 2 2 0 0 0 4 1.491 न्यूजीलैंड 2 1 0 0 1 3 3.05 पाकिस्तान 2 0 1 0 1 1 -0.461 श्रीलंका 2 0 2 0 0 0 -2.8

