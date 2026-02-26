टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबले जारी हैं और सेमीफाइनल की रेस रोमांचक हो गई है। सुपर-8 के ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका ने गुरुवार (26 फरवरी) को वेस्टइंडीज को हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंच गया। भारत की राह भी आसान हो गई। उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराना होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत जीत दर्ज करता है तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। फिलहाल ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका 4 अंक के साथ शीर्ष पर है। वेस्टइंडीज दूसरे नंबर पर है। भारत और जिम्बाब्वे ने एक भी जीत दर्ज नहीं की है। ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने सुपर-8 के अपने पहले दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई है। श्रीलंका 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर है।
|सुपर 8 ग्रुप 1
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|NRR
|साउथ अफ्रीका
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|2.89
|वेस्टइंडीज
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|1.791
|भारत
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-3.8
|जिम्बाब्वे
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-5.35
|सुपर 8 ग्रुप 2
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|बेनतीजा
|अंक
|NRR
|इंग्लैंड
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|1.491
|न्यूजीलैंड
|2
|1
|0
|0
|1
|3
|3.05
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|-0.461
|श्रीलंका
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-2.8
साउथ अफ्रीका की अंक तालिका में हालत
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका ने 2 मैच में 2 जीत दर्ज की है। उसके 4 अंक हैं और रनरेट +2.890 है।
T20 world cup 2026 Points Table: साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज मैच के बाद अंकतालिका, भारत का ऐसा है हाल
इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने सुपर-8 के अपने पहले दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई है। श्रीलंका 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर है।
ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका शीर्ष पर
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका 4 अंक के साथ शीर्ष पर है। वेस्टइंडीज दूसरे नंबर पर है। भारत और जिम्बाब्वे ने एक भी जीत दर्ज नहीं की है।
भारत जीता तो क्या होगा
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को हरा दिया तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। जिम्बाब्वे का सफर समाप्त हो जाएगा।
भारत की राह भी आसान
वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत से भारत की राह भी आसान हुई है। भारत को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करनी है।
साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में गुरुवार को साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंच गया।
नमस्कार!
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 राउंड चल रहा है। सेमीफाइनल की रेस रोमांचक बनी हुई है। टी20 वर्ल्ड कप की अंक तालिका सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण जानने के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।