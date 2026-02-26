Go to Live Updates

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबले जारी हैं और सेमीफाइनल की रेस रोमांचक हो गई है। सुपर-8 के ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका ने गुरुवार (26 फरवरी) को वेस्टइंडीज को हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंच गया। भारत की राह भी आसान हो गई। उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराना होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत जीत दर्ज करता है तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। फिलहाल ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका 4 अंक के साथ शीर्ष पर है। वेस्टइंडीज दूसरे नंबर पर है। भारत और जिम्बाब्वे ने एक भी जीत दर्ज नहीं की है। ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने सुपर-8 के अपने पहले दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई है। श्रीलंका 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर है।

सुपर 8 ग्रुप 1मैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकNRR
साउथ अफ्रीका2200042.89
वेस्टइंडीज2110021.791
भारत101000-3.8
जिम्बाब्वे101000-5.35
सुपर 8 ग्रुप 2मैचजीतेहारेटाईबेनतीजाअंकNRR
इंग्लैंड2200041.491
न्यूजीलैंड2100133.05
पाकिस्तान201011-0.461
श्रीलंका202000-2.8

20:35 (IST) 26 Feb 2026

साउथ अफ्रीका की अंक तालिका में हालत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका ने 2 मैच में 2 जीत दर्ज की है। उसके 4 अंक हैं और रनरेट +2.890 है।

20:27 (IST) 26 Feb 2026

T20 world cup 2026 Points Table: साउथ अफ्रीका-वेस्टइंडीज मैच के बाद अंकतालिका, भारत का ऐसा है हाल

20:24 (IST) 26 Feb 2026

इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने सुपर-8 के अपने पहले दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल में पहुंचने की लड़ाई है। श्रीलंका 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर है।

20:22 (IST) 26 Feb 2026

ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका शीर्ष पर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-1 में साउथ अफ्रीका 4 अंक के साथ शीर्ष पर है। वेस्टइंडीज दूसरे नंबर पर है। भारत और जिम्बाब्वे ने एक भी जीत दर्ज नहीं की है।

20:21 (IST) 26 Feb 2026

भारत जीता तो क्या होगा

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गुरुवार को दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को हरा दिया तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। जिम्बाब्वे का सफर समाप्त हो जाएगा।

20:21 (IST) 26 Feb 2026

भारत की राह भी आसान

वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत से भारत की राह भी आसान हुई है। भारत को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करनी है।

20:20 (IST) 26 Feb 2026

साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में गुरुवार को साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंच गया।

20:20 (IST) 26 Feb 2026

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 राउंड चल रहा है। सेमीफाइनल की रेस रोमांचक बनी हुई है। टी20 वर्ल्ड कप की अंक तालिका सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण जानने के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।