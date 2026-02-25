NZ vs SL Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 46वें मैच में बुधवार (25 फरवरी) को न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है। न्यूजीलैंड की पहली बल्लेबाजी है। दोनों टीमों को सुपर-8 में पहली जीत का इंतजार है। न्यूजीलैंड का पहला मैच धुल गया था। श्रीलंका को पहले मैच में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उसके लिए यह करो या मरो का मुकाबला है। सुपर-8 के ग्रुप-2 में इंग्लैंड ने श्रीलंका और पाकिस्तान के हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड एक अंक साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। श्रीलंका पहला मैच हारकर अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। न्यूजीलैंड यह मैच जीतता है तो पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को ठेस पहुंचेगी।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
Sri Lanka
New Zealand
145/6 (18.3)
Play In Progress ( Day – Super 8 – Match 6 )
Sri Lanka elected to field
कोल मैककॉन्ची-मिचेल सैंटनर क्रीज पर
न्यूजीलैंड ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 116 रन बनाए। कोल मैककॉन्ची 25 और मिचेल सैंटनर 6 रन बनाकर क्रीज पर।
डेरिल मिचेल को दुनिथ वेलालगे ने पवेलियन भेजा
डेरिल मिचेल को दुनिथ वेलालगे ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 3 रन बनाए। कोल मैककॉन्ची नए बल्लेबाज हैं। न्यूजीलैंड ने 12.2 ओवर में 6 विकेट पर 84 रन बनाए।
मार्क चैपमैन को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा
मार्क चैपमैन को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा। वह खाता नहीं खोल पाए। मिचेल सैंटनर नए बल्लेबाज हैं। डेरिल मिचेल 3 रन बनाकर क्रीज पर।
रचिन रविंद्र को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा
रचिन रविंद्र को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 32 रन बनाए। मार्क चैपमैन नए बल्लेबाज हैं। डेरिल मिचेल 3 रन बनाकर क्रीज पर।
ग्लेन फिलिप्स को दुष्मंथा चमीरा ने पवेलियन भेजा
ग्लेन फिलिप्स को दुष्मंथा चमीरा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 18 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 9.4 ओवर में 3 विकेट पर 75 रन बनाए। डेरिल मिचेल नए बल्लेबाज हैं। रचिन रविद्र 26 रन बनाकर क्रीज पर।
फिलिप्स-रविंद्र क्रीज पर
न्यूजीलैंड ने 8 ओवर में 2 विकेट पर 57 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 8 और रचिन रविंद्र 18 रन बनाकर क्रीज पर।
फिलिप्स-रचिन क्रीज पर
न्यूजीलैंड ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 44 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 3 और रचिन रविंद्र 10 रन बनाकर क्रीज पर।
टिम सीफर्ट को दुष्मंथा चमीरा ने पवेलियन भेजा
टिम सीफर्ट को दुष्मंथा चमीरा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 8 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स नए बल्लेबाज हैं। रचिन रविंद्र 3 रन बनाकर क्रीज पर। न्यूजीलैंड ने 4.3 ओवर में 2 विकेट पर 34 रन बनाए।
फिन एलन को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा
फिन एलन को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 13 गेंद पर 23 रन बनाए। रचिन रविंद्र नए बल्लेबाज हैं। टिम सीफर्ट 7 रन बनाकर क्रीज पर। न्यूजीलैंड ने 3.1 ओवर में 1 विकेट पर 30 रन बनाए।
एलन ने छक्के से खाता खोला
न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में बगैर विकेट के 8 रन बनाए। फिन एलन 7 और टिम सीफर्ट 1 रन बनाकर क्रीज। एलन ने छक्के से खाता खोला। दुनिथ वेलालगे दूसरा ओवर लेकर आए हैं।
टिम सीफर्ट ने पहली गेंद पर खेला अपना खाता
न्यूजीलैंड की ओर से टिम सीफर्ट और फिन एलन ने पारी की शुरुआत की। टिम सीफर्ट ने पहली गेंद खेली। श्रीलंका के लिए दिलशान मदुशंका पहला ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर सीफर्ट ने एक रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला।
पिच रिपोर्ट
श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच को लेकर कंडीशन एकदम सही हैं। अच्छी हवा चल रही है और टेम्परेचर भी कम है। खास बात बाउंड्री का साइज है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड में 62 मीटर, ऑफ साइड में 75 मीटर, और ग्राउंड की ओर सामने 75 मीटर नीचे। पिच निश्चित रूप से एक पारंपरिक आर प्रेमदासा स्टेडियम जैसी दिखती (सूखी, थोड़ी घास से ढका हई और कुछ खाली जगहें) है। इससे पता चलता है कि कुछ अलग-अलग पेस और बाउंस हो सकता है।
ये है न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर, (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन।
क्या बोले मिचेल सैंटनर
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, पिछली रात बारिश से निराशा हुई, लेकिन यहां कुछ दिनों की अच्छी प्रैक्टिस को देखते हुए कोई बात नहीं। विकेट काफी अच्छा लग रहा है। हमने एक बदलाव किया है। जेम्स नीशम की जगह कोल मैककॉन्ची आए हैं।
ये है श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन
श्रीलंका की प्लेइंग XI: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), चरित असालंका, पवन रथनायके, कामिंडू मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेलालागे, दुशान हेमंता, दुष्मंता चमीरा, महेश तीक्षणा, दिलशान मदुशंका।
श्रीलंका ने टॉस जीता
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद दासुन शनाका ने कहा, हम पहले बॉलिंग करेंगे। स्पिनरों को मदद मिल सकती है और इसीलिए हमने बॉलिंग करने का फैसला किया। पिछले गेम से एक बदलाव। मिशारा बाहर गए और असलांका आए हैं।
रणजी ट्रॉफी फाइनल: जम्मू-कश्मीर का दबदबा, 1 शतक और 5 पचासे, कर्नाटक के खिलाफ ठोके 527 रन
थोड़ी देर में टॉस
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल रेस के लिहाज से महत्वपूर्ण न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा।
T20 World Cup: पाकिस्तान अब श्रीलंका-इंग्लैंड की जीत की दुआ करेगा, ये है सेमीफाइनल का गणित
रणजी फाइनल में बवाल: जम्मू-कश्मीर के कप्तान ने कर्नाटक के खिलाड़ी के मारा सिर, बीच मैच में ही लगाया गया जुर्माना
श्रीलंका के लिए जीत जरूरी
श्रीलंका को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। हारने पर वह सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी।
न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्कर
न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच पिछले 10 टी20 मैचों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। न्यूजीलैंड 5 मैच जीती है। श्रीलंका 4 मैच जीती है। एक मैच बेनतीजा रहा है।
न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन।
SL vs NZ LIVE Streaming: श्रीलंका-न्यूजीलैंड मैच का सीधा प्रसारण, ऐसे देखें सुपर 8 के मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट
पाकिस्तानी बैटर को ICC ने सुनाई सजा, आचार संहिता का किया उल्लंघन; क्या था पूरा मामला
श्रीलंका की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम
श्रीलंका ने पिछले मैच में कुसल परेरा की जगह कामिल मिशारा को मौका दिया था। श्रीलंका इस मैच में प्लेइंग 11 में शायद ही बदलाव करे।
New Zealand vs Sri Lanka LIVE Score: श्रीलंका का स्क्वाड
पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दुनिथ वेल्लालगे, कामिंडू मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महेश तीक्ष्णा, दिलशान मदुशंका, जनिथ लियानागे, प्रमोद मदुशन, चरिथ असलांका, कुसल परेरा।
NZ vs SL LIVE Score: न्यूजीलैंड का स्क्वाड
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे, कोल मैककॉन्ची।
NZ vs SL LIVE Score: पाकिस्तान को चाहिए श्रीलंका की जीत
श्रीलंका पहला मैच हारकर अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। न्यूजीलैंड यह मैच जीतता है तो पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को ठेस पहुंचेगी।
सुपर-8 के ग्रुप-2 में इंग्लैंड ने श्रीलंका और पाकिस्तान के हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड एक अंक साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है।