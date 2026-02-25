Go to Live Updates

NZ vs SL Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 46वें मैच में बुधवार (25 फरवरी) को न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है। न्यूजीलैंड की पहली बल्लेबाजी है। दोनों टीमों को सुपर-8 में पहली जीत का इंतजार है। न्यूजीलैंड का पहला मैच धुल गया था। श्रीलंका को पहले मैच में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उसके लिए यह करो या मरो का मुकाबला है। सुपर-8 के ग्रुप-2 में इंग्लैंड ने श्रीलंका और पाकिस्तान के हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड एक अंक साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। श्रीलंका पहला मैच हारकर अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। न्यूजीलैंड यह मैच जीतता है तो पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को ठेस पहुंचेगी।

Dilshan Madushanka *2.3230
Maheesh Theekshana4303
Mitchell Santner *26 17
Cole McConchie31 23

Play In Progress ( Day – Super 8 – Match 6 )
Sri Lanka elected to field

20:28 (IST) 25 Feb 2026

कोल मैककॉन्ची-मिचेल सैंटनर क्रीज पर

न्यूजीलैंड ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 116 रन बनाए। कोल मैककॉन्ची 25 और मिचेल सैंटनर 6 रन बनाकर क्रीज पर।

20:07 (IST) 25 Feb 2026

डेरिल मिचेल को दुनिथ वेलालगे ने पवेलियन भेजा

डेरिल मिचेल को दुनिथ वेलालगे ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 3 रन बनाए। कोल मैककॉन्ची नए बल्लेबाज हैं। न्यूजीलैंड ने 12.2 ओवर में 6 विकेट पर 84 रन बनाए।

20:03 (IST) 25 Feb 2026

मार्क चैपमैन को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा

मार्क चैपमैन को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा। वह खाता नहीं खोल पाए। मिचेल सैंटनर नए बल्लेबाज हैं। डेरिल मिचेल 3 रन बनाकर क्रीज पर।

20:01 (IST) 25 Feb 2026

रचिन रविंद्र को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा

रचिन रविंद्र को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 32 रन बनाए। मार्क चैपमैन नए बल्लेबाज हैं। डेरिल मिचेल 3 रन बनाकर क्रीज पर।

19:53 (IST) 25 Feb 2026

ग्लेन फिलिप्स को दुष्मंथा चमीरा ने पवेलियन भेजा

ग्लेन फिलिप्स को दुष्मंथा चमीरा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 18 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 9.4 ओवर में 3 विकेट पर 75 रन बनाए। डेरिल मिचेल नए बल्लेबाज हैं। रचिन रविद्र 26 रन बनाकर क्रीज पर।

19:42 (IST) 25 Feb 2026

फिलिप्स-रविंद्र क्रीज पर

न्यूजीलैंड ने 8 ओवर में 2 विकेट पर 57 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 8 और रचिन रविंद्र 18 रन बनाकर क्रीज पर।

19:33 (IST) 25 Feb 2026

फिलिप्स-रचिन क्रीज पर

न्यूजीलैंड ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 44 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 3 और रचिन रविंद्र 10 रन बनाकर क्रीज पर।

19:26 (IST) 25 Feb 2026

टिम सीफर्ट को दुष्मंथा चमीरा ने पवेलियन भेजा

टिम सीफर्ट को दुष्मंथा चमीरा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 8 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स नए बल्लेबाज हैं। रचिन रविंद्र 3 रन बनाकर क्रीज पर। न्यूजीलैंड ने 4.3 ओवर में 2 विकेट पर 34 रन बनाए।

19:18 (IST) 25 Feb 2026

फिन एलन को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा

फिन एलन को महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 13 गेंद पर 23 रन बनाए। रचिन रविंद्र नए बल्लेबाज हैं। टिम सीफर्ट 7 रन बनाकर क्रीज पर। न्यूजीलैंड ने 3.1 ओवर में 1 विकेट पर 30 रन बनाए।

19:08 (IST) 25 Feb 2026

एलन ने छक्के से खाता खोला

न्यूजीलैंड ने पहले ओवर में बगैर विकेट के 8 रन बनाए। फिन एलन 7 और टिम सीफर्ट 1 रन बनाकर क्रीज। एलन ने छक्के से खाता खोला। दुनिथ वेलालगे दूसरा ओवर लेकर आए हैं।

19:03 (IST) 25 Feb 2026

टिम सीफर्ट ने पहली गेंद पर खेला अपना खाता

न्यूजीलैंड की ओर से टिम सीफर्ट और फिन एलन ने पारी की शुरुआत की। टिम सीफर्ट ने पहली गेंद खेली। श्रीलंका के लिए दिलशान मदुशंका पहला ओवर लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर सीफर्ट ने एक रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला।

19:01 (IST) 25 Feb 2026

पिच रिपोर्ट

श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मैच को लेकर कंडीशन एकदम सही हैं। अच्छी हवा चल रही है और टेम्परेचर भी कम है। खास बात बाउंड्री का साइज है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड में 62 मीटर, ऑफ साइड में 75 मीटर, और ग्राउंड की ओर सामने 75 मीटर नीचे। पिच निश्चित रूप से एक पारंपरिक आर प्रेमदासा स्टेडियम जैसी दिखती (सूखी, थोड़ी घास से ढका हई और कुछ खाली जगहें) है। इससे पता चलता है कि कुछ अलग-अलग पेस और बाउंस हो सकता है।

18:41 (IST) 25 Feb 2026

ये है न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर, (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन।

18:40 (IST) 25 Feb 2026

क्या बोले मिचेल सैंटनर

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, पिछली रात बारिश से निराशा हुई, लेकिन यहां कुछ दिनों की अच्छी प्रैक्टिस को देखते हुए कोई बात नहीं। विकेट काफी अच्छा लग रहा है। हमने एक बदलाव किया है। जेम्स नीशम की जगह कोल मैककॉन्ची आए हैं।

18:39 (IST) 25 Feb 2026

ये है श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन

श्रीलंका की प्लेइंग XI: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), चरित असालंका, पवन रथनायके, कामिंडू मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेलालागे, दुशान हेमंता, दुष्मंता चमीरा, महेश तीक्षणा, दिलशान मदुशंका।

18:36 (IST) 25 Feb 2026

श्रीलंका ने टॉस जीता

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस जीतने के बाद दासुन शनाका ने कहा, हम पहले बॉलिंग करेंगे। स्पिनरों को मदद मिल सकती है और इसीलिए हमने बॉलिंग करने का फैसला किया। पिछले गेम से एक बदलाव। मिशारा बाहर गए और असलांका आए हैं।

18:27 (IST) 25 Feb 2026

18:17 (IST) 25 Feb 2026

थोड़ी देर में टॉस

टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल रेस के लिहाज से महत्वपूर्ण न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे होगा।

17:53 (IST) 25 Feb 2026

17:47 (IST) 25 Feb 2026

17:25 (IST) 25 Feb 2026

श्रीलंका के लिए जीत जरूरी

श्रीलंका को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। हारने पर वह सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी।

17:22 (IST) 25 Feb 2026

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्कर

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच पिछले 10 टी20 मैचों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। न्यूजीलैंड 5 मैच जीती है। श्रीलंका 4 मैच जीती है। एक मैच बेनतीजा रहा है।

17:14 (IST) 25 Feb 2026

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन।

16:56 (IST) 25 Feb 2026

16:55 (IST) 25 Feb 2026

16:45 (IST) 25 Feb 2026

श्रीलंका की प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम

श्रीलंका ने पिछले मैच में कुसल परेरा की जगह कामिल मिशारा को मौका दिया था। श्रीलंका इस मैच में प्लेइंग 11 में शायद ही बदलाव करे।

16:41 (IST) 25 Feb 2026

New Zealand vs Sri Lanka LIVE Score: श्रीलंका का स्क्वाड

पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, दुनिथ वेल्लालगे, कामिंडू मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महेश तीक्ष्णा, दिलशान मदुशंका, जनिथ लियानागे, प्रमोद मदुशन, चरिथ असलांका, कुसल परेरा।

16:39 (IST) 25 Feb 2026

NZ vs SL LIVE Score: न्यूजीलैंड का स्क्वाड

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे, कोल मैककॉन्ची।

16:36 (IST) 25 Feb 2026

NZ vs SL LIVE Score: पाकिस्तान को चाहिए श्रीलंका की जीत

श्रीलंका पहला मैच हारकर अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। न्यूजीलैंड यह मैच जीतता है तो पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को ठेस पहुंचेगी।

16:34 (IST) 25 Feb 2026
T20 World Cup 2026 LIVE Score: सेमीफाइनल में इंग्लैंड

सुपर-8 के ग्रुप-2 में इंग्लैंड ने श्रीलंका और पाकिस्तान के हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड एक अंक साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है।