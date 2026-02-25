NZ vs SL Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 46वें मैच में बुधवार (25 फरवरी) को न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है। न्यूजीलैंड की पहली बल्लेबाजी है। दोनों टीमों को सुपर-8 में पहली जीत का इंतजार है। न्यूजीलैंड का पहला मैच धुल गया था। श्रीलंका को पहले मैच में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उसके लिए यह करो या मरो का मुकाबला है। सुपर-8 के ग्रुप-2 में इंग्लैंड ने श्रीलंका और पाकिस्तान के हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। न्यूजीलैंड एक अंक साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। श्रीलंका पहला मैच हारकर अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। न्यूजीलैंड यह मैच जीतता है तो पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को ठेस पहुंचेगी।

