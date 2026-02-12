विजया एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। व्रत रखने से सफलता मिलती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी की आरती का पाठ करना शुभ माना जाता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है।

