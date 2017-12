T10 Cricket League 2017 Schedule: जानिए कब और कहां खेले जाएंगे T10 क्रिकेट लीग के मुकाबले

टी10 क्रिकेट लीग की शुरुआत गुरुवार (14 दिसंबर) से होने जा रही है। टी20 क्रिकेट की जबरदस्त सफलता के बाद इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। इस टूर्नामेंट को टीसीएल (टेन क्रिकेट लीग) के नाम से जाना जाएगा, जो टूर्नामेंट 14-17 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल 6 टीमों के बीच 13 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मैच दुबई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। आइए नजर डालते हैं इस टूर्नामेंट में खेल रहे खिलाड़ियों पर और जानते हैं कि कब, किनके बीच होंगे मुकाबले…

मराठा अरेबियंस: वीरेंद्र सहवाग (आईकन प्लेयर), मोहम्मद आमिर, मोहम्मद शमी, इमाद वसीम, कामरान अकमल, एलेक्स हेल्स, रॉस व्हाइटली, लेंडल सिमंस, रीली रोसॉउ, हार्डस विल्जोएन, कृष्मार संतोकी, ड्वेन ब्रावो, रेओलोफ वान डेर मेरवे, शैमान अनवर, जहूर खान

केरला किंग्स: इयोन मॉर्गन (आईकन प्लेयर), लियाम प्लंकेट, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज, रयान टेन दोसैट, बाबर हयात, किरॉन पोलार्ड, सैमुएल बद्री, राइड इमृत, चाडविक वाल्टन, निकोलस पुरान, शाकिब अल हसन, पॉल स्टर्लिंग, रोहन मुस्तफा, इमरान हैदर

पख्तून: शाहिद अफरीदी (आइकन प्लेयर), फखर ज़मां, अहमद शहजाद, जुनैद खान, सोहेल खान, उमर गुल, मोहम्मद इरफान, शाहीन अफरीदी, ड्वेन स्मिथ, लियाम डावसन, तमीम इकबाल, नजीबुल्लाह ज़द्रन, मोहम्मद नबी, अमजद जावेद, सैकलें हैदर

पंजाबी लेजेंड्स: शोएब मलिक (आइकन प्लेयर), हसन अली, उमर अकमल, मिस्बाह उल हक, फहीम अशरफ, उसामा मीर, अब्दुल रज्जाक, क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद, कार्लोस ब्राथवेट, रंगना हेराथ, ल्यूक रोंची, डवलट ज़ेडारन, शाहिद असदुल्ला, गुलाम

कोलंबो लायंस: दिनेश चांडीमल (कप्तान), शेहान जयसूर्या, दिलशान मुनावीरा, रामथ रामबुवेल, भानुका राजपक्षे, वनिदु हसरंगा, एंजेलो परेरा, तिकशा डी सिल्वा, विश्व फर्नांडो, सचित्रा सेनानायके, शेहान मदुष्का, लाहिरू मदुष्का, कसुन मदुष्का, एंजेलो परेरा, किथुरुवान विथानाज, अलंकार अशांका

बंगाल टाइगर्स: सरफराज अहमद (आइकन प्लेयर), मोहम्मद नवाज, रुमान रईस, अनवर अली, हसन खान, मुस्तफ़ीजुर रहमान, सुनील नरेन, डैरेन सैमी, डैरेन ब्रावो, जॉन्सन चार्ल्स, आंद्रे फ्लेचर, टॉम कोहलर-कडमोरे, कैमरन डेल्पोर्ट, मोहम्मद नाविद, रमीज शहजाद , नबेल बेग

Following is the schedule for the league:

14 दिसंबर:

Bengal Tigers vs Kerala Kings

Maratha Arabians vs Pakhtoons

15 दिसंबर:

Bengal Tigers vs Punjabi Legends

Maratha Arabians vs Colombo Lions

Punjab Legends vs Kerala Kings

Pakhtoons vs Colombo Lions

16 दिसंबर:

1st in Group A vs 3rd in Group B

3rd in Group A vs 1st in Group B

2nd v Group A vs 2nd in Group B

5/6th place playoff

17 दिसंबर:

1st semi-final – Team 1 vs Team 4

Second semi-final- Team 2 vs Team 3

Final

