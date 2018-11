T10 Cricket League 2018 Live Score, Raj vs Mar Dream11 Team, SIN vs NOR Team Dream11 Today Match, Playing 11, Live Cricket Score: टी-10 लीग में मंगलवार को दो अहम मुकाबले में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला मराठा अरेबियंस और राजपूत के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में नार्थ वॉरियर्स और सिंधी की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देगी। रशीद खान की कप्तानी में मराठा अरेबियंस का प्रदर्शन अभी तक उम्मीदें के मुताबिक नहीं हो पाया है। टीम के पास राजपूत के खिलाफ अपने खराब फॉर्म को सुधारने का मौका होगा। वहीं राजपूत की टीम पिछले मैच को भुलाकर जीत हासिल करना चाहेगी। पिछले मुकाबले में राजपूत को पख्तूंस के खिलाफ 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

संभावित प्लेइंग इलेवन

‘मराठा अरेबियंस: रशीद खान, कामरान अकमल, एलेक्स हेल्स, ड्वेन ब्रावो, जेम्स फाल्कनर, जेम्स विन्स, एस बद्रीनाथ, ब्रेंडन टेलर, हजरतुल्ला जजाई, अमीर हायत, जहीर खान।

राजपूत: ब्रेंडन मैकुलम (कप्तान), मोहम्मद शहजाद, मुनाफ पटेल, टायलल मिल्स, कार्लोस ब्रैथवाइट, सईद शिरजाद, समित पटेल, कयस अहमद, बेन डंक, पीटर ट्रेगो, अशफाक अहमद।

सिंधी: शेन वॉटसन (कप्तान), एंटोन डेवच, जोफ्रा ऑर्चर, थिसारा परेरा, बेन कटिंग, मोहम्मद नवाज, डेविड मालन, फवाद अहमद, मोहम्मद इरफान जेएनआर, अहमद रजा, प्रवीण ताम्बे।

नार्थ वॉरियर्स: डैरेन सैमी, आंद्रे रसेल, निकोलस पूरन, ड्वेन स्मिथ, रवि बोपारा, रोवमन पॉवेल, लेंडल सिमन्स, खारी पियरे, केनर लुईस, इमरान हैदर, राहुल भाटिया।