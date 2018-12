T10 Cricket League 2018 Final Live Score, BEN vs MAR Dream11 Team, PKT vs NOR Dream11 Team Today Match, Playing 11, Live Cricket Score: दुबई के शारजाह में खेली जा रही टी-10 लीग में रविवार को फाइनल मुकाबाला खेला जाएगा। फाइनल मैच में पख्तूंस और नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम आपस में भिड़ेगी। यह मैच भारतीय समयनुसार रात के 9:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं इससे पहले प्लेऑफ में तीसरे स्थान का जगह पाने के लिए बंगाल टाइगर्स और मराठा अरेबियंस आपस में भिड़ेगी। इस मुकाबले में एलेक्स हेल्स के प्रदर्शन पर सभी की नजरें होगी। हेल्स ने पिछले मैच में 32 गेंदों में 87 रन जड़ दिए थे।

वहीं फाइनल मुकाबले की बात करें तो एक बार फिर टीम को कप्तान शाहिद अफरीदी से काफी उम्मीदें होगी। नॉर्दर्न वॉरियर्स के खिलाफ शनिवार को 17 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाकर अफरीदी चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं आंद्रे फ्लेचर और कैमरून डेलपोर्ट से भी टीम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।