भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे युवराज सिंह सैयद मुश्‍ताक अली टी-20 ट्रॉफी के ग्रुप लीग मैच में अपने खराब प्रदर्शन के कारण ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। सुपरलीग में पंजाब की तरफ से खेल रहे युवराज ने मंगलवार (23 जनवरी, 2017) को झारखंड के खिलाफ 33 गेंद में महज 17 रन बनाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईपीएल नीलामी से चंद दिन पहले युवराज का प्रदर्शन उनके चयन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बता दें कि आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें रिटेने नहीं किया है। फ्रेंचाइजी ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविन वॉर्नर और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम में बनाए रखा है।

चौंकाने वाली बात यह है कि दो बार आईपीएल ट्रॉफी जिता चुके गौतम गंभीर को कोलकाता नाइटराइडर्स की फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया। स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह को भी मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया है। ऐसे में तीनों खिलाड़ी आईपीएल सीजन-11 में नीलामी के लिए उपस्थित होंगे। हालांकि ट्विटर पर सैयद मुश्‍ताक अली टी-20 ट्रॉफी के लीग मैच में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से युवराज सिंह के साथ हरभजन सिंह भी निशाने पर हैं। एक यूजर कमेंट कर लिखते हैं, ‘टी-20 में ऐसे खेल रहे हैं और खुद को इंडियन टीम में होने की उम्मीद करते हैं।’

भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, नाम से यूजर लिखते हैं, ‘युवराज सिंह ने 17 रन बनाए। दिल्ली की टीम 17 करोड़ खर्च कर उन्हें खरीद सकती है।’ वहीं युवराज को सलाह देते हुए आर्य लिखते हैं, ‘अपने करियर का ध्यान रखते हुए बल्लेबाज कीजिए। जाइए और गेंद को पार्क के बाहर पहुंचाइये। लेकिन माफ करीए बल्लेबाजी में तेजी लाने के लिए 33 गेंदों में 17 रन।’ अभिषेक लिखते हैं, ‘झारखंड के खिलाफ युवराज सिंह ने 33 गेंदों में 17 रन बनाए जबकि इसी गेम में हरभजन ने 3 रन बनाए।’

देखें ट्वीट्स-

@YUVSTRONG12 playing according to the situation is ruining your career …. Go & Smashed the balls out of the park…… but 17(33) ? Sorry accelerate your power .

Yuvraj Singh scored 17 off 33 balls in a T20 game against Jharkhand. Also Harbhajan Singh batted 3 in the same game and scored a duck. Yes you read that right.

Not the innings you want to play specially whn its coming on TV aftr almost 7 months.

Wat can you say? Nothin!

No q of form here as even Y’day he was hitting the ball Vintage style. IT JUST DIDN’T HAPPEN TODAY. Seeing it live, felt d Energy was not there in his body language 1/2

— Suraj Tiwari (@surajtofficial) January 23, 2018