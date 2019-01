ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बिली स्‍टैनलेक इन दिनों एक रन आउट की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। बिग-बैश लीग में रविवार को एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर्स के बीच खेले गए मैच के दौरान स्‍टैनलेक अजीब ढंग से आउट हुए। क्रिकेट इतिहास में बहुत कम बार इस तरह के रन आउट होते देखा गया है। दरअसल, 169 रनों का पीछा करने उतरी एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 17.4 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। इस दौरान टीम ने अपना आखिरी विकेट बिली स्‍टैनलेक के रूप में खोया। डेनियल सैम्स की गेंद को लेग साइड में खेल स्‍टैनलेक तेजी से टीम के लिए एक रन बटोरना चाहते थे। इसी दौरान भागते-भागते स्‍टैनलेक गेंद से पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए, लेकिन अंतिम समय में आकर क्रीज से ठीक पहले बल्ले को जमीन पर रखते ही वह अपना संतुलन खो बैठे। बिली स्‍टैनलेक एक रन बना आउट होकर पविलियन लौट गए। बता दें कि इस मैच में सिडनी थंडर्स के कप्तान शेन वॉटसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिडनी थंडर्स की ओर से कप्तान शेन वॉटसन ने सबसे अधिक 68 रनों की पारी खेली। वॉटसन ने धमाकेदार पारी खेलते हुए चार चौके और 6 छक्कों की बदौलत 40 गेंदों पर 68 रन बनाने का काम किया। वॉटसन के अलावा जेसन सांगा ने भी टीम के लिए 27 गेंदों पर 30 रनों का अहम योगदान दिया। वहीं गेंदबाजी में एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से बिली स्‍टैनलेक और राशिद खान ने सबसे अधिक दो-दो विकेट झटकने का काम किया।

