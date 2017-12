महिला बिग बैश लीग 2017-18 सीजन में सिडनी सिक्सर्स की बल्लेबाज एश्लेई गार्डनर ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया है। अपनी पारी के दौरान वह काफी आक्रमक अंदाज में नजर आईं। महिला बिग बैश लीग में गार्डनर ने इसके साथ ही इस लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। टी-20 क्रिकेट फॉर्मेट में अक्सर खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। पुरुष क्रिकेट की बात करें तो क्रिस गेल ने आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। गेल ने 2013 में महज 30 गेंदों में ही शतक जमाया था। वहीं गार्डनर ने अब महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का कीर्तिमान अपने नाम स्थापित कर लिया है। इसी मैच में सिडनी सिक्सर्स की बल्लेबाज एलिसी पेरी ने भी धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में 91 रनों की पारी खेली। लेकिन वो शतक बनाने से चूक गई।

गार्डनर ने 52 गेंदों में 114 रनों की पारी खेली जिसमें 9 चौके और 10 छक्के शामिल थे। इतना ही नहीं गार्डनर ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कुछ शॉट्स ऐसे खेले जिससे भारतीय पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की याद ताजा हो गई। उन्होंने सहवाग की तरह ही सिक्स लगाकर अपना शतक पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए 12 वनडे और 6 टी-20 मैच खेलने वाली गार्डनर इस समय महिला बिग बैश लीग की सिडनी सिक्सर्स की टीम से खेल रही हैं।

UNBELIEVABLE! Six more and that’s the fastest hundred in the WBBL off just 47 balls! Take a bow, Ashleigh Gardner! #WBBL03 pic.twitter.com/m5UkWACokb

— Rebel Women’s Big Bash League (@WBBL) December 9, 2017