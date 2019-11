HAR vs MI, Round 2, Group D, Syed Mushtaq Ali Trophy 2019-20: आईपीएल में मुंबई इंडियंस और केकेआर के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेलने वाले सूर्यकुमार यादव इन दिनों कमाल के फॉर्म से गुजर रहे हैं। सूर्यकुमार यादव कुछ दिन पहले ही 29 गेंद में 72 रन बनाकर सुर्खियां बटोरा था। शनिवार को एक बार फिर सोशल मीडिया पर सूर्यकुमार को लेकर फैंस के बीच बहस का दौर चल पड़ा है। दरअसल, सूर्यकुमार घरेलू टूर्नामेंटों में लगातार रन बना रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें भारतीय टीम की ओर से डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में फैंस लगातार चयनकर्ताओं से सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी-20 टीम में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। खिताब की प्रबल दावेदार मुंबई ने शनिवार को अपने दूसरे लीग मैच में हरियाणा को आठ विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विजयी लय जारी रखी।

वानखेड़े स्टेडियम में फील्डिंग का फैसला करने के बाद मुंबई के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर मेहमान टीम को पांच विकेट पर 153 रन ही बनाने दिये। इसके बाद मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने महज 38 गेंद में 81 रन की ताबड़तोड़ नाबाद पारी से टीम को 4.2 ओवर रहते जीत दिलाई। हरियाणा के लिये सलामी बल्लेबाज शिवम चौहान (28) और हर्षल पटेल (33) ने पहले विकेट के लिये 66 रन की भागीदारी निभाई।

#AskStar A player like Suryakumar Yadav should get a chance in the Indian team. — Shubham Govardhan (@ShubhamGovard10) November 9, 2019

वहीं चैतन्य बिश्नोई (27) भी अच्छी शुरूआत का फायदा नहीं उठा सके लेकिन आल राउंडर राहुल तेवतिया ने 16 गेंद में तेजी से 29 बनाकर टीम को 150 रन से पार कराया। मुंबई ने पहले मैच में मिजोरम को शिकस्त दी थी जिससे यह उनकी दूसरी जीत है। इससे पहले पुडुचेरी ने ग्रुप के मैच में मेघालय को 19 रन से शिकस्त दी जबकि मध्यप्रदेश ने असम को पांच विकेट से पराजित किया। मिजोरम को बंगाल से नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। (भाषा इनपुट के साथ)

A thought. Given how many talented cricketers are missing out on an opportunity – despite being in red-hot form (KL Rahul, Manish Pandey, Suryakumar Yadav, etc), is there any way we can get a second Indian team to play international cricket? Thoughts @ProfDeano @VVSLaxman281 ? — Arun Gopalakrishnan (@statanalyst) November 9, 2019

81* off 28 today in the #SyedMushtaqAliTrophy

72* off 29 earlier in the month in the #DeodharTrophy

How far is a T20I call up for Suryakumar Yadav?#INDvBAN https://t.co/50YdWBBO7o — Cricopinions (@Cricopinions1) November 9, 2019

Day 2: S Gill: 24*(13)

Ishan: 29(22)

K Gowtham: 3-0-22-2 & 1(2)

S Gopal: 3-0-19-0 & 20(9)

D Karthik: 48(30)

V Shankar: 15(11) & 3-0-14-1

Suryakumar Yadav: 81*(38)#MushtaqAliT20 — Johns (@CricCrazyJohns) November 9, 2019

