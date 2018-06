VIDEO : 20 साल के इस युवा गेंदबाज का खौफ, 5 रन देकर झटक लिए 6 विकेट

पिछले कुछ समय से क्रिकेट का खेल गेंदबाजों के लिए कम और बल्लेबाजों के लिए ज्यादा आसान हो गया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे वनडे सीरीज में अभी तक खेले गए चार मुकाबलों में बल्लेबाजों का ही बोलबाला रहा है। इंग्लैंड की सरजमीं को तेज गेंदबाजों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता रहा है। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रहे। एक तरफ जहां गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में खेल जा रहे काउंटी क्रिकेट में एक 20 वर्षीय गेंदबाज ने दमदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इंग्‍लैंड के सर्रे में जन्‍मे इस गेंदबाज का नाम रेयान पटेल है। रेयान इन दिनों अपनी गेंदबाजी की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। समरसेट के खिलाफ खेलते हुए रेयान ने महज 5 रन खर्च कर कुल 6 खिलाडि़यों को आउट किया। समरसेट का कोई भी बल्लेबाज रेयान की गेंदों को समझने में सफल नहीं रहा और आसानी से अपना विकेट गंवाता चला गया।

balls

wickets

An incredible flurry of wickets for Ryan Patel! #SURvSOM pic.twitter.com/FTS1U2i6L0

— Surrey Cricket (@surreycricket) June 21, 2018