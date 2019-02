Syed Mushtaq Ali Trophy 2019 Schedule, Teams, Time Table, Fixtures, Squad, Start Date: भारतीय टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज सुरेश रैना के 35 गेंदों पर नाबाद 54 रन की मदद से उत्तर प्रदेश ने सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के ग्रुप ई मैच में शुक्रवार को हैदराबाद को छह विकेट से हराया। इस मैच के दौरान सुरेश रैना ने टी-20 करियर के अपने 300 छक्के भी पूरे किए। इसी के साथ ही टी-20 क्रिकेट में रोहित शर्मा के बाद 300 छक्के लगाने वाले रैना दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। सुरेश रैना के लिए वर्ल्ड कप 2019 का रास्ता बेहद कठिन होता जा रहा है। रैना का फॉर्म पिछले कुछ समय से उनका साथ नहीं दे रहा है, वहीं युवा खिलाड़ियों के साथ रेस में रैना काफी पिछड़े नजर आ रहे हैं। इस मैच के दौरान हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 139 रन बनाये। उसकी तरफ से बीपी संदीप ने सर्वाधिक 33 रन बनाये। उत्तर प्रदेश के कप्तान रैना ने अपनी टीम को 18.3 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया। सलामी बल्लेबाज उपेंद्र यादव ने 25 और समर्थ सिंह ने 36 रन का योगदान दिया।

वहीं ग्रुप ई के एक अन्य मैच में नकुल वर्मा (73) और रवि चौहान (नाबाद 62) के अर्धशतकों की मदद से सेना ने त्रिपुरा को आठ विकेट से हराया। सेना ने पहले त्रिपुरा को छह विकेट पर 157 रन बनाने दिये। त्रिपुरा की तरफ से मणिशंकर मुर्रासिंह ने 52 रन बनाये। सेना ने 16.5 ओवर में दो विकेट पर 158 रन बनाकर जीत दर्ज की। पालम ए स्टेडियम में खेले गये मैच में महाराष्ट्र ने पुदुच्चेरी को आठ विकेट से हराया। पुदुच्चेरी पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 101 रन ही बना पाया। उसकी तरफ से पारस डोगरा ने सर्वाधिक 32 रन बनाये जबकि विदर्भ के लिये दिव्यांग हिमांगनेकर ने 19 रन देकर चार विकेट लिये।

. @ImRaina smashed his 300th SIX in T20s during his knock against Hyderabad in the #SyedMushtaqAliTrophy pic.twitter.com/4Cqat3pjvA

— UPCA (@UPCACricket) February 22, 2019